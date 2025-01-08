Галкин на редких кадрах показал, куда повез Пугачеву с детьми отдыхать на зимних каникулах. Видео

Российский шоумен Максим Галкин, выехавший из РФ в начале полномасштабной войны в Израиль, показал, куда отвез на каникулы жену, певицу Аллу Пугачеву и общих детей: 11-летних Лизу и Гарри. Семья отправилась на активный отдых в заснеженные горы.

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В какой именно стране они находились – неизвестно. Несколько кадров с путешествия Максим Галкин опубликовал в Instagram.

На одном из видео на камеру попали игры в снежки детей Галкина. Они находились на территории отеля, где бегали по сугробах. "Let it snow!" – подписал ролик шоумен.

Поклонники звездной пары заметили, что дети ведут себя очень осторожно и бережно друг с другом. Они также похвалили юмориста за хорошее воспитание потомков.

А вот сам Галкин показал, как наслаждался активным видом спорта в горах. Он взялся за лыжи и показал, как "летел" с холма. Открывавшиеся перед шоуменом пейзажи он назвал настоящей сказкой, но поделился, что появлялись трудности из-за снегопада.

"Сегодня снег валил не переставая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не покидало", – поделился Максим Галкин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин и Пугачева показали, как встречали 2025 год. Поклонники заметили, что после переезда из РФ они значительно помолодели.

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