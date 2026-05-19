Гайтана, попросившая €20 тысяч за выступление на благотворительном шоу, прокомментировала скандал и показала переписку ее концертного директора

Певица Гайтана, которая молчала о войне в Украине и общалась на русском, отреагировала на скандал вокруг ее участия в благотворительном шоу "Нашебачення 6", где, по словам организаторов, за выступление артистки запросили около 20 тысяч евро. Артистка заявила, что информацию якобы подали манипулятивно, а с ней лично никто не обсуждал ни формат события, ни его благотворительную цель.

Видео дня

В Instagram она опубликовала развернутое заявление и показала скриншоты переписки между организаторами и ее концертным директором. По словам Гайтаны, коммуникация ограничилась коротким сообщением без деталей о проекте.

"Последние несколько дней в сети распространяется информация, будто я запросила деньги, за участие в благотворительном проекте для ВСУ", – написала певица.

Она подчеркнула, что в сообщении, которое получил ее директор, якобы не было детального описания формата мероприятия, а также речь не шла непосредственно о поддержке военных. Гайтана заявила, что из-за войны сталкивалась с псевдоблаготворительными инициативами, поэтому ее команда осторожно относится к подобным приглашениям.

"Сумма, озвученная в переписке, была стандартным рабочим ответом концертного директора на неполный запрос без необходимых деталей и включала стандартный гонорар, расходы на музыкантов, переезды и тому подобное. Это не было "требованием гонорара за благотворительность для ВСУ", как сейчас это пытаются подать в заголовках", – заявила артистка.

В переписке, которую показала Гайтана, организаторы "Нашебачення" написали ее директору: "Поздравляю, готовим новый сезон большого благотворительного проекта "Нашебачення". Хотели бы пригласить к участию в проекте Гайтану в рамках одного из спешл-номеров. Скажите, интересно было бы присоединиться?"

В ответ директор артистки на русском языке написал: "€20 тысяч. 100% предоплата. Если по деньгам вам ок, то можем посмотреть детали и т.д."

Организаторы "Нашебачення" отреагировали на заявление

На заявление Гайтаны один из организаторов "Нашебачення" Владимир Дантес. В комментариях он отметил, что команда обратилась к представителю певицы в соответствии с профессиональной практикой.

"В сообщении, которое вы закрепили, указано "большой благотворительный проект", добавлена ссылка на предыдущий стрим с целью ознакомления и вопрос, интересно ли присоединиться. За 10 минут ваш представитель сформулировал точный ответ и сумму", – написал Дантес.

В то же время Дантес поблагодарил Гайтану за творчество и выразил надежду, что в будущем ситуация может сложиться иначе.

Другой организатор шоу Антон Тимошенко также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что сожалеет из-за "дискоммуникации": "Жаль, что получилась такая дискомуникация. Мы ваши фанаты, будем надеяться, что как-то вы сможете посетить "Нашебачення".

Продюсер "Нашебачення" Юра Карагодин после скандала публично обратился именно к Гайтане и пригласил ее принять участие в следующем сезоне проекта.

"Окей, наш стар-менеджер не объяснил тщательно, что за мероприятие, – ваш директор решил не разбираться в деталях. Бывает. Теперь, на правах одного из продюсеров, обращаюсь лично к вам и приглашаю принять участие в следующем "Нашебаченні". Все аккумулированные средства, как всегда, пойдут на Силы Обороны, скорее всего, как и в этом году, на "Русорез", – написал он.

К обсуждению присоединились и представители украинского центра в Черногории UkrcentrHN. В комментариях они заявили, что также имели негативный опыт общения с командой Гайтаны во время организации благотворительного фестиваля "Украиниада".

"Мы также обращались к вам с приглашением, но озвученная вашим менеджером сумма была для нас просто шоком. Наш фестиваль делают обычные волонтеры, а все вырученные средства идут на ВСУ, на аренду украинского центра, где проходят бесплатные занятия для детей и взрослых, работает библиотека и закупаются украинские книги. А больше всего нас тогда возмутило то, что ваш менеджер общался на русском языке", – написали представители центра.

Контекст скандала

Скандал вокруг Гайтаны разгорелся после комментария одного из организаторов "Нашебачення 6" Антона Тимошенко. Он рассказал, что команда шоу принципиально не выплачивает артистам гонорары, поскольку проект создавался исключительно как благотворительная инициатива для сбора средств на нужды Сил обороны Украины.

По словам Тимошенко, формат "Нашебачення" полностью построен на донатах зрителей, а участие в шоу принимают только те исполнители, которые соглашаются выступать бесплатно. Организатор подчеркнул, что бюджет проекта не предусматривает оплату артистам даже в значительно меньших суммах.

"Вы думаете, у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет, это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам, поэтому приходят только те, кто на это соглашается", – объяснил Тимошенко.

Он также отметил, что большинство украинских исполнителей без колебаний соглашаются участвовать в проекте, поскольку понимают его цель и важность сборов для военных. По словам организатора, запрос на сумму около 20 тысяч евро стал исключением среди всех участников нынешнего шоу.

"В основном артисты соглашаются. Но Гайтана просила около 20 тысяч евро за выступление. Даже если нам скажут, что выступление – тысяча долларов, то это уже выходит за наш бюджет. Поэтому мы рассчитываем только на людей, которые понимают, почему это важно", – сказал он.

В "Нашебаченні 6" приняли участие десятки украинских артистов. Среди них – Тина Кароль, Джамала, Даша Астафьева, Виктор Павлик, LAUD и другие исполнители, которые согласились поддержать благотворительный формат без гонораров.

Сам проект "Нашебачення" является музыкальным шоу-пародией на "Евровидение", где участники исполняют конкурсные номера, а победителя определяют путем "донатного" голосования зрителей.

Шоу транслировали онлайн, а сбор средств продолжался как во время эфира, так и после завершения трансляции через QR-коды и благотворительные платформы. По итогам "Нашебачення 6" организаторам удалось собрать более 3 миллионов гривен на помощь украинским военным.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Норвегии парень выиграл национальную олимпиаду по математике и задонатил всю премию Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!