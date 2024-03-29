Вещунья угадала: Наталья Сумская рассказала о знаковом пророчестве, которое услышала ее мама

Украинская актриса театра и кино Наталья Сумская рассказала, как ее матери Анне гадалка предсказала первенца – доченьку. По мнению звезды, это было обычное угадывание и ничего потустороннего не представляло.

Наталья Сумская как раз была первым ребенком в семье, актриса Ольга Сумская – ее младшая сестра. Она объяснила в интервью "1+1", что к моменту знакового предсказания мать уже была беременна. Интересным моментом было "угадывание" дня недели, в который родился ребенок, – в воскресенье.

"Как это бывает со многими – встречаешь цыганку и хочешь или нет, а должен слушать ее разглагольствование. Моя мать тогда была именно в положении. Гадалка скорее угадала, что будет именно девочка, и что придет на свет Божий именно в воскресенье – так и произошло. Это было на Киевщине, в мамином селе", – рассказала актриса.

Сама же Сумская заявила, что в предсказания и предрассудки не верит, хотя иногда и играет роль гадалок.

"В конце концов, не все хотят знать свой жизненный путь вперед. В киноленте "Чорний ворон" по роману Василия Шкляра я играла Явдоху, предсказательницу, целительницу, помощницу повстанцев. В память об этой работе имею награду "Золота дзиґа". Верю ли я во всевозможные знаки и предрассудки? Честно говоря, не имею на то времени, да и в час страшной войны события опережают какие-либо предсказания", – рассказала звезда.

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