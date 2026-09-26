Форс-мажор в финале детского Нацотбора 2026. Одна из трех судей "не доехала" до конкурса: почему ее планы изменились в последний момент

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 не обошелся без неприятностей. Одна из трех профессиональных судей песенного конкурса – радиоведущая Анна Свиридова – в последний момент была вынуждена отказаться от участия в шоу из-за проблем со здоровьем.

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Об этом сообщил ведущий Тимур Мирошниченко во время прямой трансляции Нацотбора. Из-за таких непредвиденных обстоятельств ответственность за выбор представителя Украины на международной арене легла на плечи двух других членов жюри: музыканта и композитора Дмитрия Шурова (Pianoбой), а также певицы SKYLERR.

"За этим столом должна была быть еще третья представительница жюри – радиоведущая Анна Свиридова, но, к сожалению, по состоянию здоровья она не смогла доехать до нас. Сегодня ей стало плохо", – отметил Мирошниченко.

Похоже, состояние здоровья Свиридовой ухудшилось совершенно неожиданно, ведь за несколько часов до финала Национального отбора на Детское Евровидение-2026 она выходила на связь в социальных сетях и отмечала, что готовится к конкурсу. Ведущая показала, что отправилась на съемочную площадку с чашкой кофе в руках, но до места назначения так и не доехала.

Ранее Анна Свиридова откровенно призналась: тот факт, что ее выбрали в жюри Нацотбора, стал для нее свидетельством доверия к ее профессиональному опыту, достижениям и образованию. Ведущая довольно серьезно отнеслась к ответственности выбрать представителя Украины на Детском Евровидении, ведь четко понимала, что это решение зажжет еще одну "звездочку" на украинской и международной сцене.

"Я предвкушаю, что именно на Национальном отборе Детского Евровидения-2026 мы зажжем новую звездочку – новую европейскую звездочку, которая будет доносить украинскую культуру, украинскую идентичность и украинские послания до европейского сообщества и до европейских детей. Это очень трогательно и очень ответственно", – высказалась ведущая.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что финал национального отбора на "Детское Евровидение-2026" прошел не по плану из-за России. Вместо того, чтобы провести решающий этап музыкального шоу на красивой сцене, дизайн которой вдохновлен украинской вытынанкой, юным артистам, ведущим и судьям пришлось пойти в укрытие из соображений безопасности.

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