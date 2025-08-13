'Выступал на русском языке': посол в Польше возмутился присутствием украинцев на концерте Коржа в Варшаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на скандал из-за столкновений украинцев с поляками на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа. Дипломат выразил удивление тем фактом, что граждане Украины вообще пришли на выступление рэпера с репертуаром на языке страны-агрессора России.

Боднар подчеркнул важность соблюдения принципа верховенства права и привлечения виновных в провокации. Реакцию украинского дипломата обнародовало польское издание RMF24.

Что сказал посол Украины относительно столкновений на концерте Коржа

Реакцию главы украинского дипломатического представительства в Польше польское издание обнародовало 12 августа, через трое суток после концерта Макса Коржа, на котором флаги УПА в руках некоторых посетителей спровоцировали массовые столкновения.

Василий Боднар прежде всего выразил удивление тем, что на упомянутом концерте вообще были наши соотечественники.

"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – сказал дипломат.

В то же время Боднар поддержал необходимость привлечения к ответственности согласно польскому законодательству всех, кто нарушил законы Польши. Ведь верховенство права является основой порядка в любой демократической стране.

"Я уверен, что польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных... Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы. Каждый, кто нарушает закон и традиции, а также не имеет понимания и чувства социальной отзывчивости, должен быть привлечен к ответственности", – заявил посол Украины.

В то же время он отметил, что инциденты, подобные тому, что произошел на концерте Коржа, играют на руку исключительно Москве.

"Чем больше таких провокаций, тем больше они угрожают нашим двусторонним отношениям, а также негативно влияют на украинцев, проживающих в Польше, большинство из которых не нарушают закон", – считает Боднар.

При этом, по данным дипломата, люди, совершившие провокацию на концерте, "приехали из других стран и не проживают постоянно в Польше". Однако от этого угроза потенциальных негативных последствий подобных инцидентов для отношений между Польшей и Украиной не уменьшается.

"Это несовместимо с нашими усилиями развивать хорошие отношения с Польшей, сотрудничать в различных сферах и способствовать позитивной атмосфере, в частности, например, решать исторические вопросы, которые являются очень чувствительными для наших двусторонних отношений", – подытожил Боднар.

Что предшествовало

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве, завершившийся скандалом едва ли не межгосударственного значения, состоялся в субботу, 9 августа, на Национальном стадионе. Тогда, как сообщали польские СМИ, часть украинцев, пришедших на концерт, развернули красно-черный флаг УПА, которую в Польше, мягко говоря, недолюбливают из-за распространенного убеждения о причастности украинских националистов к массовым убийствам поляков на Волыни в первой половине ХХ века. Та черная страница в истории отношений Украины и Польши, в ходе которой поляки не только погибали, но и убивали украинцев, в Украине получила название "Волынская трагедия", а в Польше – "Волынская резня".

Красно-черное знамя в столице Польши изрядно разозлило как рядовых поляков, спровоцировав физические столкновения на концерте, так и польских политиков.

В Польше начали расследование обстоятельств инцидента: правоохранители страны утверждают, что к провокации, которая поставила под угрозу отношения между двумя государствами-союзницами, причастны 63 человека, 57 из них – украинцы, остальные шестеро – белорусы. Все они, как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, должны добровольно покинуть страну, или же будут депортированы принудительно.

Между тем один из украинцев, который держал флаг УПУ на концерте, записал видео, в котором извинился перед всеми, кого оскорбили его действия.

"Если кто-то обиделся, я прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогали и продолжают помогать украинцам. Искренне благодарю вас от всего сердца, и еще раз прошу прощения", – сказал он в видеоролике.

Ранее OBOZ.UA сообщал о бурной реакции на выходку украинцев на концерте в Варшаве со стороны представителей польских властей. В Польше, где ОУН-УПА и ее символика запрещены, подобные действия восприняли как оскорбление национальной памяти.

Острее всего отреагировал депутат польского Сейма Дариуш Матецкий, который публично назвал флаг ОУН "знаком преступников и палачей". Политик сообщил, что уже обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство.

