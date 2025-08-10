'Поддерживает российскую попсу': скандальный блогер Волошин пошел на концерт Макса Коржа в Варшаве и попал под критику

Украинский скандальный блогер Александр Волошин 9 августа посетил концерт белорусского исполнителя-"либерала" Макса Коржа на стадионе PGE Narodowy в Варшаве. Вместе с ним была блогер и модель с платформы OnlyFans по имени Алина, с которой его связывают романтические отношения.

Видео дня

Событие он освещал в своем Instagram, что и стало причиной громкой волны возмущения среди подписчиков. Во время выступления Волошин публиковал InstaStories с русскоязычными песнями Коржа, а затем выложил фото, где целуется с девушкой на фоне сцены.

Именно эти публикации стали поводом для шквала критики со стороны украинцев, которые напомнили, что певец не поддерживает Украину и выступает на русском:

"Долбо*б, который сбежал из Украины... Еще и российскую попсу поддерживает, тварь!" На это Волошин ответил: "Жизнь неспокойная".

"А Корж разве поддерживает Украину?"

"На концерте Коржа, ужас".

"Полный диссонанс. От пути и отказа от всего до ужасных сториз, где вы бухой с бывшей эскортницей".

"Просто взял, и закопал себя. Писал, что отказался от всего на пути к просвещению, но так просветило Александра, что в объятиях экскортницы на концерте Коржа".

"Пора уже понять, что это человек, который всегда или хайпует, или врет! Не было никаких преследований и угроз лишь повод сбежать из Украины, как все остальные крысы, вся эта история о депрессии и просветлении для того, чтобы быть жертвой в отношениях с Тринчер, а не абьюзером! Потом просветление и раскаяние, чтобы все поверили, как он изменился и все понял – и вот, наконец, снова показал себя настоящего: Корж, "онлифанщица", алкоголь и т.д. Вся жизнь – ложь!"

"А потом Корж поедет в Россию концерты давать. Ну клоуны".

Сам он перед этим рассказал, что знакомство с Алиной стало для него неожиданным – в момент, когда уже "принял одиночество". В частности, эта женщина якобы помогает ему "любить себя и ценить жизнь".

"Я отпустил отношения! Принял то, что буду всю жизнь один! И в момент, когда принял, появилась она. Хочется всему миру кричать, станьте на свой путь, и Бог вам даст то, чего вы заслуживаете", – заявил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич прошелся по Волошину и другим беглецам, которые учат украинцев жить. 40-летний шоумен отметил, что слышать такие высказывания от людей, которые нарушили закон и выехали за границу, очень странно, так что, по его мнению, они должны закрыть рот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!