Финалистка 'Танцев со звездами' довела украинцев до мурашек нежным танцем с любимым, который потерял ногу на войне

Финалистка 8 сезона талант-шоу "Танцы со звездами" Роксоляна Маланчук, которая была партнершей актера Константина Войтенка, растрогала украинцев нежным танцем с любимым Александром. После начала полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту Родины, а вследствие тяжелого ранения на фронте потерял ногу. Однако это не заставило военного опустить руки, поэтому он начал заниматься любимым делом – танцами.

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Соответствующее видео появилось на странице социального проекта "Мы одной крови" в Instagram. Чувственная хореографическая постановка не оставила безразличными пользователей сети, которые признались, что были в восторге от увиденного.

"Александр – сержант ВСУ, который после тяжелого ранения заново учился жить. Танец стал для него не только новым вызовом, но и путем к восстановлению. Роксоляна поддержала Александра в его желании танцевать и помогла открыть новые возможности тела. Именно любовь к себе нового и танец позволили ему снова почувствовать радость жизни и силу любви", – отмечается в посте.

Влюбленные, которые почти не отрывали взгляда друг от друга, исполнили нежный танец под трек группы Sestra "Жизнь продолжается". Роксоляна Маланчук и Александр нарядились в парные образы, где объединили контрастный верх и низ. Финалистка "Танцев со звездами" предпочла черную юбку в пол, что скомбинировала с бежевой футболкой и каблуками. Она собрала волосы в низкий хвост. Со своей стороны Александр выбрал темные штаны, светлую футболку и кроссовки.

Чувственная хореографическая постановка поразила украинцев:

"Сильно и одновременно нежно. Аплодирую и горжусь вашими дуэтными хореографиями!"

"Какие вы невероятные! До мурашек по коже!"

"Это невероятно красиво, искренне и нежно".

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