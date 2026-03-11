Фигура 'Мисс Израиль' с украинскими корнями Галь Гадот вызвала резонанс в сети, но хейтерам не удалось затравить актрису

Фигура актрисы и обладательницы титула "Мисс Израиль" Галь Гадот, дедушка которой является уроженцем украинского города Мукачево, наделала немало шума в сети. Папарацци сфотографировали звезду фильма "Чудо-женщина" во время отдыха в Коста-Рике, когда она прогуливалась по улице в шортах и коротком топе, поэтому юзерам удалось хорошо рассмотреть все "недостатки" ее фигуры.

Видео дня

На кадрах, которые появились на Facebook-странице медиа Cultura Colectiva, зафиксировали момент, когда Галь Гадот шла к машине, держа в руках пакет с едой. Во время ходьбы на боку артистки образовалась небольшая складочка, а на животе не было видно идеального пресса, из-за чего некоторые пользователи сети начали писать, якобы она "запустила себя".

"Больше не "чудо-женщина".

"Она набрала вес".

"Какой позор".

"И это она "Мисс Израиль?"

"Она больше не такая "горячая".

Однако, похоже, актриса совсем не обращает внимания на весь негатив. Галь Гадот оставила хейтерские комментарии без ответа, более того, немало юзеров стали на ее защиту, засыпая комплиментами.

"Очень красивая".

"Она фантастически выглядит. Вы все буквально никогда не видели женщину вблизи".

"Невероятно красивая чудо-женщина".

Что известно о Галь Гадот

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в городе Петах-Тихва, Израиль, откуда впоследствии вместе с семьей переехала в Тель-Авив. Актриса имеет особую связь с Украиной, ведь ее дедушка Абрахам Вайс родился в Мукачево. Он стал жертвой Холокоста и на себе ощутил все ужасы концентрационных лагерей, о чем звезда рассказывала в своих соцсетях.

Во время учебы в школе Галь Гадот подрабатывала сиделкой, однако ее жизнь кардинально изменилась в 2004 году. Артистка победила на конкурсе красоты "Мисс Израиль", после чего начала строить модельную карьеру. Она снималась в рекламных кампаниях многих брендов, а со временем решила попробовать себя в сфере кино.

В 2008 году Галь Гадот получила роль в израильском сериале "Куклы", где ярко продемонстрировала свой талант. Позже она стала звездой лент "Безумное свидание", "Рыцарь дня", "Форсаж", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Чудо-женщина" и других.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что неузнаваемая Нелли Фуртадо решила наказать в суде хейтеров, которые затравили ее из-за веса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!