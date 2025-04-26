Галь Гадот: 'Чудо-женщина' с украинскими корнями

Имя Гадот – Галь – в переводе с иврита "волна". Она является одной из самых ярких звезд Голливуда, что подтверждается персональной звездой на "Голливудской аллее славы", которой она была удостоена в нынешнем году. Гадот постоянно занимает ведущие позиции в престижных рейтингах не только самых красивых, но и самых влиятельных женщин мира, а о фильмах с ее участием журналисты пишут: посмотреть их стоит уже хотя бы потому, что в них играет она, а критики соревнуются, придумывая для нее эпитеты – исключительно в превосходной степени: "прекрасная", "замечательная", "великолепная" и, конечно же, "чудо-женщина". В последнее время Гадот стала пробовать себя в роли продюсера, а также является послом доброй воли ООН.

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"Обычная жизнь в типичной семье"

Родилась Галь Гадот – фамилия при рождении Гринштейн – 30 апреля 1985 года в центре Израиля, в городе Петах-Тихва, оттуда семья вскоре переехала в Тель-Авив. В интервью Галь любит говорить, что выросла в "типичной еврейско-израильской семье", которую не обошли стороной все трагедии ее народа. Дедушка Гадот – Абрахам Вайс, уроженец украинского города Мукачево – жертва Холокоста, не понаслышке знает, что такое концентрационный лагерь, о чем актриса написала трогательный пост в одной из социальных сетей, а ее родители в конце 70-х годов прошлого века репатриировались из Украины на историческую родину – в Израиль. Галь окончила специальную школу с биологическим уклоном, а в 2007 году, поступила на юридический факультет колледжа в Герцлии. В школе будущая звезда увлекалась музыкой – ее любимые музыкальные направления хип-хоп и джаз, а чтобы иметь деньги на карманные расходы, подрабатывала сиделкой, ухаживая за больными и пожилыми людьми. "Обычная жизнь" Гадот изменилась, когда она решила принять участие в конкурсе "Мисс Израиль".

"Мисс Израиль"

2004 год стал счастливым для восемнадцатилетней Гадот – конкурс она выиграла, после чего, по существующим в индустрии красоты правилам отправилась в Эквадор представлять свою страну на самом престижном в этой сфере конкурсе – "Мисс Вселенная". В Израиле на ее участие в нем возлагали огромные надежды, но, к сожалению, Галь не прошла в финал. Тем не менее, расстраиваться не стала – вернувшись домой, она занялась модельной карьерой. И – очень быстро добилась на этом поприще серьезных успехов. Она появлялась в рекламе как израильских – Elite и Супер-фарм, так и европейских La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit – марок, и стала лицом известного израильского бренда Castro, специализирующегося на одежде, обуви и аксессуарах.

Дебют в кино

Следующей ступенькой в карьере Гадот стала актерская карьера – ради нее ей даже дали отсрочку от армии, в которой ей подошло время служить. В 2008 году она дебютировала в кино, сыграв главную роль – девушку по имени Мириам – в израильском сериале "Куклы". После премьеры Галь заметили и пригласили в реалити-шоу "Красивая жизнь", в нем шесть моделей боролись за главный приз – контракт на работу в Нью-Йорке. Проект оказался для Гадот символичным – наверное, именно в это время она поняла, что хочет продолжить свою карьеру в Лос-Анджелесе.

Солдат Галь

Избежать службы в армии Галь не удалось, да она к этому и не стремилась – в Израиле это не принято. Правда, поблажку ей все-таки сделали – Гадот назначили армейским фитнес-инструктором, что позволило ей не носить тяжелую штурмовую винтовку, чего девушка очень боялась. Дело в том, что она оставляет на ногах синяки, а для модели – в свободное от службы время Гадот продолжала сниматься в сериалах и участвовать в фотосессиях – это равносильно катастрофе. Армейское руководство пошло навстречу Галь – все два года, которые она провела в ЦАХАЛ, ей разрешили ходить с легким автоматом "Узи".

Фотосессия для Maxim

В 2007 году Гадот снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim вместе с другими моделями-военнослужащими. Все участницы проекта были красавицами, но именно снимок Галь опубликовали на первой полосе газеты New York Post. "Фотосессия, – вспоминает Гадот, – должна была привлечь в Израиль туристов – имидж страны слегка пошатнулся после второй Ливанской войны, вот и было решено, что красивые девушки в бикини справятся с этой задачей лучше всего. Знаю, что женщины-депутаты Кнессета были категорически против этой затеи, но я не видела и не вижу в ней ничего зазорного, поскольку мы – модели, и это наша работа".

"Форсаж", еще "Форсаж"

Демобилизовавшись, Галь отправилась в Лос-Анджелес – штурмовать Голливуд. Долго ждать ролей ей не пришлось – самыми известными работами актрисы в это время стали картины "Безумное свидание" Шона Леви и "Рыцарь дня" Джеймса Мэнголда с Томом Крузом и Кэмерон Диаз в главных ролях. Но настоящую — мировую – популярность Галь-актрисе принесла роль Жизель Яшар в нескольких частях знаменитой франшизы "Форсаж", где ее партнерами стали такие звезды как Вин Дизель и, к сожалению, уже ушедший из жизни Пол Уокер. На эту роль претендовали еще пять известных актрис, но в результате выбрали именно ее. Гадот уверена, что режиссера картины – Джастина Лина – впечатлила не ее модельная внешность, а умение обращаться с любым видом оружия (вот где пригодились приобретенные в израильской армии навыки!) и страстное желание выполнять все трюки самостоятельно, без помощи дублерши – Галь, как и ее героиня, обожает мотоциклы и мастерски на них гоняет. Съемки в картине помогли Галь устроить личную жизнь – во время работы над ней она познакомилась с израильским бизнесменом Яроном Версано. В сентябре 2008 года Галь и Ярон поженились, и сейчас у них четверо дочерей: Альма, Майя, Даниэлла и Ори.

Чудо-женщина

Благодаря известности "Форсажа", Галь получила роли, о которых раньше могла только мечтать –так, она героиню знаменитых комиксов, Чудо-женщину, сразу в нескольких картинах включая "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости", где вместе с Галь сыграют Бен Аффлек и Генри Кавилл, "Лиге справедливости", "Чудо-женщине" и Чудо-женщине. 1984№. Правда, не всех зрителей и критиков устраивает кандидатура Гадот на роль Чудо-женщины, поскольку они считают, что актриса... слишком худая для этого образа. Однако режиссер Зак Снайдер поспешил возразить: он выбирал актрису, ориентируясь не на ее формы, а на глубину и меру таланта, с этим же у Гадот все в порядке. Да и характер у нее такой же, как у ее героини. Галь как-то призналась в интервью, что не очень любит так называемых "голубых героинь". "Я всегда хотела сыграть сильную женщину, которая своей смелостью, характером и поступками вдохновляла бы не только мужчин, но и других женщин – на смелые поступки. Надо не ждать, когда кто-то придет и поможет тебе, а брать ситуацию в свои руки и делать так, как считаешь нужным ты". В 2022 ода Гадот сыграла одну из главных ролей в экранизации романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле" Кеннета Браны, а в 2026 году поклонники увидят ее в одиннадцатой части "Форсажа".