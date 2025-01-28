Европейские королевские семьи собрались в Польше, чтобы почтить память жертв Холокоста. Фото

27 января на территории польского Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме состоялась церемония памяти жертв Холокоста. В этот день в страну прибыли члены многих европейских королевских семей, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения "Лагеря смерти".

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Среди присутствующих на церемонии были Их Высочества из Великобритании, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Они отдали честь шести миллионам невинно убитых евреев, которые стали жертвами нацистской политики истребления.

Король Чарльз III

Прямой наследник Елизаветы II прибыл в Польшу и принял участие в ряде памятных мероприятий. Монарх посетил Еврейский общинный центр в Кракове, где пообщался с людьми, которые смогли пережить Холокост. Также король Чарльз III появился в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, чтобы зажечь свечу памяти. Его Высочество оделся в темный сдержанный костюм, что соединил с белой рубашкой и галстуком.

Король Фредерик X и королева-консорт Мэри

Члены королевской семьи Дании появились на мероприятии по случаю памяти жертв Холокоста в темных нарядах. Фредерик Х выбрал для себя синее пальто, что скомбинировал с легким шарфом. Со своей стороны королева-консорт Мэри предпочла черную верхнюю одежду и шляпку. Она дополнила лук мерцающей брошью и кольцом.

Король Филипп VI и королева Летиция

Королевские супруги Испании придерживались скорбного стиля на памятном мероприятии. Филипп VI оделся в сдержанный костюм, белую рубашку и галстук, а его жена выбрала черный жакет с меховым воротничком.

Король Виллем-Александр, принцесса Оранская и королева Максима

Члены королевской семьи Нидерландов прилетели в Польшу, чтобы присоединиться к церемонии по случаю 80-летия освобождения "Лагеря смерти". Виллем-Александр предстал перед публикой в черном костюме, из кармана пиджака которого виднелся белый платок. Его жена и дочь избрали темные пальто и перчатки. Королева Максима дополнила лук шляпой, а принцесса Катарина-Амалия предпочла обруч с вуалью.

Кронпринц Хокон

Памятную свечу зажег и Его Высочество из Норвегии. Кронпринц Хокон самостоятельно появился на церемонии в скорбном луке.

Кронпринцесса Виктория

Присоединилась к памятным мероприятиям і кронпринцесса Швеции Виктория. Она показалась в черном пальто, акцентным элементом которого стал большой бантик.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на церемонии памяти жертв Холокоста присутствовал и президент Владимир Зеленский. В своих соцсетях он отметил: для тысяч выживших евреев 27 января стало вторым днем ​​рождения.

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