Евгения Власова, которая в 2000-х была на пике популярности, впервые назвала причину своего исчезновения из шоу-бизнеса

Украинская певица, известная своими хитами в начале 2000-х годов, Евгения Власова призналась, что из-за желания восстановиться и, насколько известно, лечения злокачественной опухоли пришлось надолго покинуть музыкальную карьеру. В 2010 году артистка исчезла из шоу-бизнеса и больше не планировала возвращаться, но в 2024 году шокировала фанатов внезапным возвращением.

Певица рассказала в интервью Weekend Show на M1, что в тот период своей жизни из-за проблем не было времени еще и на музыкальное творчество, поэтому решила не "ломать" себя и отказалась от шоу-бизнеса.

"Для меня всегда это [вести карьеру в шоу-бизнесе] было трудно делать. Кстати, какие-то такие процессы со здоровьем тоже происходят, когда человек себя ломает в первое время. У меня много было внутренних ломок, поэтому в какой-то момент я поняла, что у меня больше нет времени и желания себя ломать", – призналась Власова.

В частности, в течение долгого отдыха певица "пересобрала" себя, чтобы вернуться к "той Жене, которую знала до 17 лет". Самая большая нагрузка сильно утомляла Власову и она была вынуждена остановиться.

"Я работала много ночью, ездила рано на учебу. Так что утомляла себя и напрягала. И важно было остановить себя. Потому что многое случилось в моей жизни кричавшего мне: "Женя, остановись, надо подумать. Может, что-то не так!" Но у меня не было возможности остановиться. Событие за событием, какая-то ответственность перед семьей, дочерью… Все оно создавало большое напряжение", – рассказала она.

Свое возвращение к музыкальной карьере певица не называет "возвращением". Она считает, что всегда была в публичном пространстве.

"Я не совсем вернулась. Скажем так, когда ты становишься немного взрослее, ты понимаешь, что тебе не нужно никуда идти или возвращаться. Ты есть в пространстве всегда. Ты просто его меняешь, то пространство. А именно свое пространство. И внутреннее, во-первых. И ты налаживаешь какие-то такие процессы в своей жизни, которые тебе позволяют потом думать и видеть свою жизнь гораздо шире, чем, например, эгрегор шоу-бизнеса", – отметила артистка.

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