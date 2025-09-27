'Все будем делать по закону': вдова Игоря Поклада эмоционально высказалась о Тоне Матвиенко, которая исполняет песни композитора без разрешения

Недавно украинский поэт Евгений Рыбчинский сообщил, что у певицы Тони Матвиенко могут возникнуть проблемы с законом, ведь она без разрешения исполняет треки других авторов, в частности легендарного композитора Игоря Поклада. После непродолжительного молчания жена маэстро – Светлана Поклад – вышла на связь и прокомментировала неприятную ситуацию.

Вдова композитора довольно эмоционально высказалась об артистке и отметила, что она имела достаточно времени, чтобы урегулировать все вопросы авторского права, однако даже не пыталась этого сделать. Об этом она сообщила в комментарии под видео на соответствующую тему, что появилось на TikTok-аккаунте gopatsa.

По словам Светланы Поклад, Нина Матвиенко никогда не платила маэстро за музыкальные произведения, ведь в свое время он разрешил артистке исполнять свои песни. Однако, как отметила женщина, Игорь Поклад оставил авторские права за собой, а, согласно закону, после смерти они переходят в наследство жене и детям композитора, а не певцов. Поэтому, если человек хочет выполнять треки с коммерческой целью, – должен получить лицензию.

"Переходим к Тоне лично. У нее было лет двадцать до смерти Игоря Поклада и минимум два года с момента смерти мамы, чтобы связаться с живым композитором и поэтом, чтобы решить все вопросы за столом с чашкой кофе. Я это предлагала. Она проигнорировала, ей было достаточно позвонить живому Покладу и сказать: "Игорь Дмитриевич, позвольте?" Он бы сказал: "Пой!". Он ушел! Где Тоня?", – написала вдова композитора.

Светлану Поклад сильно возмутило, что Тоня Матвиенко, которая долгое время исполняет песни опермейстера, даже не вспомнила о его смерти и публично не выразила соболезнования. Она подчеркнула, что не стремится к материальной выгоде, однако будет отстаивать права на законодательном уровне.

"Мне не нужно чужого! Ни одной копейки! Мы все будем делать по закону, при этом забудем все, что было вчера! До сегодняшнего дня ни копейки от семьи Матвиенко никто не получил, а имел на это право по закону! И оскорбления, которые вы в нашу сторону написали, заберите обратно! Или я заставлю Тоню извиняться за всех вас!", – подытожила Светлана Поклад.

Что говорил Евгений Рыбчинский

Во время недавнего интервью Евгений Рыбчинский заявил, что Светлана Поклад может подать на Тоню Матвиенко в суд из-за нарушения авторских прав. Он отметил, что артистка часто исполняет трек "Ой, летіли дикі гуси", музыку к которой написал Игорь Поклад, без разрешения.

"Тоня ни в одном концерте памяти Поклада не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось, так почему я должна кому-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу предупреждаю: Тоня, ты в опасности", – сказал поэт.

