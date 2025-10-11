'Не имеешь права реагировать': Арсен Мирзоян впервые прокомментировал скандал вокруг Тони Матвиенко, которую обвинили в нарушении авторских прав

Украинский певец Арсен Мирзоян впервые высказался о громком скандале, в который попала его жена Тоня Матвиенко после обвинений со стороны композитора Евгения Рыбчинского в нарушении авторских прав. По словам артиста, эта ситуация стала болезненным ударом для его любимой, поэтому он посоветовал оставлять все подобные упреки без внимания.

Видео дня

Мирзоян убежден, что Тоня Матвиенко не должна реагировать на заявления людей, которые "стоят ниже нее". Своими мыслями он поделился в интервью Алексею Суханову.

"Если ты уверенный в себе человек, то вообще не должен реагировать. Чтобы реагировать на такие вбросы, человек должен стоять с тобой на одной ступени, или выше. Если этот человек стоит ниже, ты не имеешь права на него реагировать. Это как неуважение к себе", – высказался исполнитель.

Как отметил Арсен Мирзоян, когда он узнал об обвинениях в сторону Тони Матвиенко, сразу же захотел ее публично защитить. Однако все же певец решил не делать никаких громких заявлений, мол, сейчас эта ситуация находится в "подвешенном состоянии", поскольку не было сделано никаких реальных действий.

"Пока не от чего защищать. Это просто какая-то фриковая ситуация и хлам, который вошел в публичную плоскость. Что-то произошло без конкретики. Если бы это был иск в суд, это уже ну конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться. А так это просто разговоры в соцсетях", – отметил Мирзоян.

Что известно о скандале

В сентябре этого года Евгений Рыбчинский сообщил, что Тоня Матвиенко может иметь серьезные проблемы с законом. Как пояснил поэт, артистка исполняет композиции других авторов, не получив на это разрешения.

"Есть исполнительница, которая пиратски поет, но мы ее пока не трогаем. Это Тоня Матвиенко. Эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку, а к Тоне – нет. У нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", – сказал композитор.

Он отметил, что Тоня Матвиенко довольно часто исполняет во время концертов трек "Ой, летіли дикі гуси", музыку для которого написал легендарный композитор Игорь Поклад. Наследницей авторских прав на работу является вдова опермейстера Светлана Поклад, которая, по словам Рыбчинского, может подать на исполнительницу в суд.

Через несколько дней о скандале высказалась и сама жена маэстро. Светлана Поклад эмоционально отметила, что Тоня Матвиенко имела достаточно времени, чтобы урегулировать вопрос авторского права с композитором, однако даже не пыталась этого сделать.

Вдову опермейстера сильно возмущает, что артистка выполняет музыкальные работы Игоря Поклада, хотя ни разу не вспомнила о его смерти и публично не выразила соболезнования. Она подчеркнула, что не стремится к материальной выгоде, но свои права будет отстаивать на законодательном уровне.

