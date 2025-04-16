"Это взвешенная позиция": Дмитрий Комаров дал первый комментарий по поводу языкового скандала с "Миром Наизнанку". Эксклюзив

Проекты журналиста-путешественника Дмитрия Комарова (в том числе и "Мир наизнанку. Украина") уже третий год создаются на украинском языке. Однако выпуски также публикуются другими четырьмя языковыми версиями – английской, испанской, португальской, французской, русской – и это сознательное решение.

Видео дня

Материалы озвучиваются на иностранных языках, чтобы охватывать наибольшую аудиторию и доносить информацию об Украине именно с точки зрения украинцев. Соответствующую позицию Дмитрия Комарова озвучила его пресс-служба в комментарии OBOZ.UA.

Представители журналиста подчеркнули, что он не создает контент на русском. Автор "Мира наизнанку" сосредоточен непосредственно на украиноязычном контенте, который выходит на телеканале "1+1 Украина" и после эфира выкладывается на украиноязычном YouTube-канале.

Помимо этого, на указанной видеоплатформе действительно существует несколько иноязычных YouTube-каналов. Там публикуются переведенные версии.

"Проект "Мир наизнанку. Украина" сегодня показывает реальную жизнь нашей страны изнутри – именно сейчас, в период полномасштабной войны. Формат предусматривает глубокое журналистское исследование, гораздо шире за возможности привычных новостных репортажей.

Озвучка авторских проектов Дмитрия Комарова на разных языках – это сознательное, взвешенное, общее, давнее решение, чтобы охватывать наибольшую аудиторию и доносить информацию об Украине именно с точки зрения украинцев", – подчеркнули в пресс-службе.

Еще с 2023 года, начиная с проекта "Год", команда приняла стратегическое решение выпускать проекты о войне на самых распространенных языках мира: английском, испанском, португальском, французском и русском. Целью пресс-служба назвала донесение правды о событиях в Украине до самой широкой мировой аудитории.

По этому принципу YouTube-каналы работают уже третий год. И новый сезон "Мира наизнанку. Украина", как и прошлый, выходит в четырех языковых вариантах.

"Международные версии озвучиваются другими голосами, в то время как украинский канал остается основным, где выходят оригинальные версии проекта, с оригинальным звуком и голосом Дмитрия Комарова на украинском языке. Это взвешенная позиция, принятая с целью показать реалии Украины всему миру", – пояснили представители Комарова.

Напомним, что недавно в сети Комарова критиковали за русскоязычные выпуски его программы. Претензии озвучивал продюсер канала "История без мифов", а ныне военнослужащий Константин Анохин. Его возмутило, что одно из видео "Мира наизнанку. Украина" появилось на русскоязычной версии YouTube-канала Дмитрия Комарова 13 апреля, в день российского удара по городу Сумы. Анохин резко отреагировал на это, обозвав автора передачи и его коллег.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце марта Дмитрий Комаров подтвердил информацию о разводе с моделью и "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко. Слухи о кризисе в отношениях распространялись в медиа уже некоторое время, и поэтому журналист решил поставить точку в спекуляциях, опубликовав официальное заявление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!