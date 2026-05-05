'Это игра'. Валевская объяснила, почему артисты в Раде становятся 'политическими импотентами' и какие условия им выдвигают

Украинская певица Наталья Валевская заявила, что артисты, которые попадают в Верховную Раду, часто не реализовывают себя в политике из-за ограничений и негласных правил. По ее словам, участие в выборах для многих из них является частью "игры", где заранее определены рамки поведения.

Видео дня

Об этом она рассказала в интервью Наталье Влащенко, комментируя участие артистов в политической жизни и их дальнейшее бездействие как народных депутатов.

Во время разговора Влащенко вспомнила, что в украинском парламенте ранее было немало известных певцов и деятелей культуры (Руслана, Злата Огневич, Оксана Билозир, предательница Таисия Повалий и т.д.), однако, по ее словам, никто из них не построил полноценной политической карьеры.

Валевская согласилась с этой оценкой и объяснила причины такого явления: "Они там были импотентами политическими. Потому что хотели, но не могли".

По ее словам, артисты получают места в избирательных списках партий не случайно, но их деятельность ограничивается определенными условиями.

"В политику идут, и дают им возможность занять определенное место в списке избирательном той или иной партии. И это игра обычно. И есть условия игры, их, наверное, озвучили – за какие берега заплывать, за какие нет", – объяснила Валевская.

Она предположила, что из-за этих ограничений депутаты из артистической среды фактически не могут полноценно действовать.

"У них рты, наверное, были заклеены, или руки связаны, понятия не имею", – добавила она.

Певица обратила внимание на то, что даже при таких условиях представители культуры могли бы инициировать важные для отрасли изменения, однако этого не происходит.

Также в разговоре затронули тему политической позиции Таисии Повалий, которая ранее была народным депутатом от пророссийской "Партии Регионов". Валевская отказалась оценивать ее лично, но подчеркнула, что каждый артист несет ответственность за свои публичные заявления и выбор позиции.

"Каждый человек имеет выбор. Каждый артист имеет выбор – что говорить, а чего не говорить. Наверное, она приняла стопроцентную позицию врага и теперь является рупором", – сказала певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Валевская назвала украинскую певицу со сверхчеловеческими способностями. Ее коллега по сцене будто имеет внутренний рентген, благодаря которому с легкостью читает мысли окружающих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!