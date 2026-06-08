'Это фиаско'. Фанат Ирины Федишин, который хотел сделать предложение на концерте, попал в курьез. Видео

Концерт украинской певицы Ирины Федишин в Галиче на Прикарпатье закончился курьезной ситуацией. В перерыве между песнями на сцену вышел мужчина с букетом роз, чтобы сделать предложение любимой. Однако все пошло не по плану.

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По дороге к избраннице под мужчиной провалилась сцена. Этот момент стал вирусным в соцсети TikTok, где в нем уже успели разглядеть "плохой знак".

За сутки видео собрало более миллиона просмотров, а в комментариях откликнулся и сам герой ролика. Он поблагодарил автора за то, что сделала его популярным.

Примечательно, что на настроение мужчины конфуз совсем не повлиял. Когда сцена под ним провалилась, жених с улыбкой вылез из "ловушки" и довел дело до конца. Он попросил прощения у публики, что прервал концерт, и нашел среди зрителей свою возлюбленную Марию.

Как утверждают очевидцы, девушка ответила, что готова стать его женой. Пока перед глазами толпы разворачивался романтический эпизод, позади команда артистки быстро починила сцену, и концерт продолжился.

Несмотря на счастливый финал, пользователи сети предупредили новоиспеченного жениха о "плохом знаке", который якобы не предвещает счастливой супружеской жизни для пары.

"Лучше знака быть не может", "Думаю, это знак, что он не должен делать предложение", "Действительно страшно после такого", "Дороги вперед нет. Судьба дала тебе намек", "Это фиаско", "Это знак, шо она лучшая и на ней остановиться до конца дней", – написали в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время театрального представления зритель сорвал выступление народной артистки. Однако она не растерялась и публично "отомстила".

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