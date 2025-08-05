'Эта женщина забыла, что месяц назад родила': Леся Никитюк обнажила живот и ошеломила фигурой после родов

Телеведущая Леся Никитюк, которая всего месяц назад впервые стала мамой, поразила подписчиков своим видом в новой фотосессии. Звезда не только продемонстрировала идеальную физическую форму, но и вернулась к публичной жизни в стильном образе, который вызвал шквал комментариев в сети.

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На свежих снимках в Instagram Никитюк позирует возле современного здания в нежно-голубом кружевном костюме украинского бренда Mashali стоимостью 4500 грн. Образ состоит из укороченного топа с длинными рукавами и мини-юбки с воланами, что выгодно подчеркивает ее фигуру. Звезда продемонстрировала подтянутый живот, длинные загорелые ноги и зону декольте, дополнив лук карамельной замшевой сумкой, обувью в тон, прозрачными очками и натуральным макияжем.

"Знаю, не эти фото вы ожидали, но пока так", – с юмором подписала она фото.

Комментарии под публикацией говорят сами за себя – фолловеры не скрывают своего удивления и восхищения:

"О, богиня Леся, подари нам всем такие длинные ноги и такую шикарную фигуру".

"Господи! Какая красавица. Разве скажешь, что эта женщина родила месяц назад".

"Богиня".

"Леся так расцвела после рождения сына".

"Можно хоть раз пузо по-нормальному вывалить. Совесть имейте, Леся Ивановна, только месяц после родов прошло".

"Леся занималась собой до беременности и после, поэтому выглядит так невероятно. Я восхищаюсь ею. Где же мне взять такой выдержки. Господи помоги".

"Полиция материнства, арестуйте Лесю Ивановну за нарушение представлений о новоиспеченных мамочках!"

"Наверное эта женщина забыла, что месяц назад родила. Нелегально просто так шикарно выглядеть".

Напомним, 15 июня Леся Никитюк родила своего первенца в Первом роддоме Киева. Отцом ребенка является боевой офицер Дмитрий Бабчук, который также присутствовал на выписке из роддома. Именно тогда звезда впервые поделилась трогательными кадрами с новорожденным сыном, хотя до сих пор не показывает его лицо и не раскрывает имени малыша.

Ранее OBOZ.UA писал, что Леся Никитюк с юмором и спокойствием ответила на слухи о суррогатном материнстве: в ответ на сомнительные видео в сети она опубликовала серию фото, которые подтверждают, что беременность проходила естественным путем.

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