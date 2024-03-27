Есть все шансы стать 'мужем года'. Дэвид Бекхэм купил жене со сломанной ногой скутер

Супермодель и бизнесвумен Виктория Бекхэм показала подписчикам, как о ней беспокоится муж – в прошлом капитан сборной Англии – Дэвид Бекхэм после травматического падения в феврале. Звезда футбола подарил жене скутер, уменьшающий нагрузку на колено, чтобы 49-летняя красавица могла передвигаться по дому быстро и безболезненно.

Такой сюрприз пришелся по душе травмированной знаменитости. Она даже назвала его "лучшим подарком, который муж покупал", показывая любимого в Instagram.

На кадре видно, что Дэвид Бекхэм собирал скутер прямо в комнате, цепляя на него звонок и настраивая для жены. Она в это время размышляла, сколько вина может уместиться в корзину перед рулем.

Виктория Бекхэм разместила на подушке травмированную ногу, после чего прокатилась перед камерой. Из всех украшений, брендовых вещей и других драгоценностей, которые ей за 27 лет отношений дарил футболист, этот презент для звезды был самым приятным.

Напомним, британка травмировалась во время спортивной тренировки в феврале этого года. Перелом ноги был достаточно серьезным, поэтому она до сих пор не может нормально ходить.

Однако сидеть дома жена Бекхэма тоже не хочет. Недавно она на костылях вышла на подиум во время показа, перед этим надев каблуки.

Уже через 20 дней Виктория Бекхэм будет праздновать 50-летие, так что британские СМИ предполагают, что она намерена скорее восстановиться, чтобы устроить вечеринку по этому поводу, а "муж года" всеми силами помогает избраннице.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктория Бекхэм впервые прокомментировала тяжелый период 20-летней давности, когда СМИ разоблачили ее мужа-футболиста Дэвида Бекхэма в "измене" с ассистенткой Ребеккой Лоос.

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