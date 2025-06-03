'Есть участники, с которыми мы вообще не общались': Ziferblat рассказал о пророссийских конкурентах на Евровидении 2025

Украинская группа Ziferblat, которая представляла Украину на Евровидении 2025 в Женеве, сообщила, что сознательно избегала общения с некоторыми участниками конкурса. Причина – их открытая или скрытая пророссийская позиция, которую украинская делегация считает неприемлемой в условиях полномасштабной войны.

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Гитарист группы Валентин Лещинский заявил в интервью Marie Claire, что такие участники известны публике, а украинские музыканты не видят смысла поддерживать с ними никакого контакта даже в кулуарах конкурса. На фоне формального лозунга Евровидения о единстве и музыке, это заявление разоблачает реальные политические разногласия, которые присутствуют между исполнителями из разных стран в 2025 году.

"Евровидение очень старается быть толерантным и действительно объединять музыкой. Но на практике это, конечно, не всегда так. Есть несколько участников, с которыми мы вообще не общались из-за их пророссийской позиции. Думаю, нетрудно догадаться, с кем именно", – отметил музыкант.

Хотя Валентин не назвал конкретных имен, журналисты и фанаты конкурса уже давно обращают внимание на ряд участников, которые имеют сомнительные связи с Россией – страной, которая уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. И даже если страна-террорист официально отстранена от участия в Евровидении, ее культурное влияние до сих пор присутствует в конкурсном зале.

Список участников, имеющих отношение к России

Одна из самых обсуждаемых участниц – представительница Ирландии EMMY. Ее конкурсная композиция, несмотря на современное звучание, вызвала споры из-за автора текста – ею является россиянка. Более того, в песне есть прямая отсылка к теме покорения космоса СССР – в частности, упоминается полет собаки Лайки, что давно является частью советского пропагандистского нарратива.

Еще один пример – исполнитель из Австрии, JJ, который стал победителем Евровидения 2025. В своих интервью он заявлял, что на создание песни его вдохновила именно россиянка, с которой он имеет "близкую эмоциональную связь".

Ситуация с армянским исполнителем Parg также вызвала волну критики – артист продолжал гастролировать в России даже после 24 февраля 2022 года. Общественность неоднократно обращала внимание на его выступления в Москве и Санкт-Петербурге, однако никаких комментариев со стороны самого Parg не поступало.

Грузинская исполнительница Мариам Шенгелия является открытой сторонницей партии "Грузинская мечта", которая считается пророссийской и неоднократно критиковала западный курс Грузии.

Особое внимание привлек и представитель Эстонии Tommy Cash. Его сценический номер поставила режиссер из России, а сам артист известен своими треками, в которых фигурируют мотивы о поездках в Москву и Киев. Его постоянное сотрудничество с российскими артистами, а также знание русского языка вызывает критику в украинском инфопространстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что после концерта группы Ziferblat в Киеве произошел неприятный инцидент. Страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на столицу, во время которой над площадкой, где проходило музыкальное шоу коллектива, пролетел российский дрон.

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