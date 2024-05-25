Недавно, отвечая на вопросы поклонников, Тина Кароль рассказала, что не прочь во второй раз повторить свой опыт на Евровидении как участницы.

Певица поделилась, что участие в конкурсе в 2006 году не было ее собственным выбором, а также из-за отсутствия нужного опыта в бизнесе на нее повесили огромный кредит, который она выплачивала многие годы.

Это не секрет, что участие в конкурсе – достаточно дорогое удовольствие. Сцена, освещение, декорации, звук, костюмы, макияж, логистика, бытовой райдер суммарно стоят десятки тысяч долларов.

В мае 2006 года Кароль заняла 7-е место на Евровидении, исполняя песню Show Me Your Love. Тогда она не получила преимуществ от выступления на песенном конкурсе. И вот через 18 лет перед нами совсем другая Тина Кароль – уверенная в себе, профессиональная, настоящая дева во всех смыслах этого слова. Но достаточно ли нынешних навыков, чтобы триумфально вернуться на Eurovision?

Давайте разберем.

Образ:

Тина – настоящая дева поп-музыки, полностью отвечающая ожиданиям еврофанов. Образ отточен до мельчайших мелочей – фигура, одежда, аксессуары, походка, поведение. Все работает в гармонии.

Финансы:

В кулуарах говорят, что Кароль за годы своей музыкальной карьеры смогла сколотить себе настоящую денежную империю. У артистки есть все возможности, чтобы самостоятельно вложить средства в помпезное шоу, освещение и все, что обеспечит эффект "ВАУ".

Репертуар:

И вот оно, слабое место артистки… Сегодня у Тины есть все, кроме хитов. Именно в период полномасштабного вторжения певица потерялась – ни одного хита, ощущения аудитории, понимания себя в новой реальности. Это проблема многих топовых артистов сегодня. Одни продолжают искать себя, другие пытаются тянуть за своим бездыханным телом своей некогда успешной карьеры.

Вывод:

Тина Кароль должна найти настоящий хит, понятный европейцам. То, что будет вызывать восторг, а музыкальный мотив будет застревать в голове. В сочетании с феерическим шоу, визуальной подачей Тина будет иметь все шансы войти в топ-3 и реабилитировать себя после Show Me Your Love.

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