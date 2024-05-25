Блог | Есть ли шансы у Тины Кароль представлять Украину на Евровидении 2025
Недавно, отвечая на вопросы поклонников, Тина Кароль рассказала, что не прочь во второй раз повторить свой опыт на Евровидении как участницы.
Певица поделилась, что участие в конкурсе в 2006 году не было ее собственным выбором, а также из-за отсутствия нужного опыта в бизнесе на нее повесили огромный кредит, который она выплачивала многие годы.
Это не секрет, что участие в конкурсе – достаточно дорогое удовольствие. Сцена, освещение, декорации, звук, костюмы, макияж, логистика, бытовой райдер суммарно стоят десятки тысяч долларов.
В мае 2006 года Кароль заняла 7-е место на Евровидении, исполняя песню Show Me Your Love. Тогда она не получила преимуществ от выступления на песенном конкурсе. И вот через 18 лет перед нами совсем другая Тина Кароль – уверенная в себе, профессиональная, настоящая дева во всех смыслах этого слова. Но достаточно ли нынешних навыков, чтобы триумфально вернуться на Eurovision?
Давайте разберем.
Образ:
Тина – настоящая дева поп-музыки, полностью отвечающая ожиданиям еврофанов. Образ отточен до мельчайших мелочей – фигура, одежда, аксессуары, походка, поведение. Все работает в гармонии.
Финансы:
В кулуарах говорят, что Кароль за годы своей музыкальной карьеры смогла сколотить себе настоящую денежную империю. У артистки есть все возможности, чтобы самостоятельно вложить средства в помпезное шоу, освещение и все, что обеспечит эффект "ВАУ".
Репертуар:
И вот оно, слабое место артистки… Сегодня у Тины есть все, кроме хитов. Именно в период полномасштабного вторжения певица потерялась – ни одного хита, ощущения аудитории, понимания себя в новой реальности. Это проблема многих топовых артистов сегодня. Одни продолжают искать себя, другие пытаются тянуть за своим бездыханным телом своей некогда успешной карьеры.
Вывод:
Тина Кароль должна найти настоящий хит, понятный европейцам. То, что будет вызывать восторг, а музыкальный мотив будет застревать в голове. В сочетании с феерическим шоу, визуальной подачей Тина будет иметь все шансы войти в топ-3 и реабилитировать себя после Show Me Your Love.
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