Если бы в СССР были квадроберы: 7 фото украинских звезд в костюмах зайчиков, лисичек и медведя

Тренд квадробики, оказывается, появился не в 2024 году, а еще во времена Советского Союза. Он не был так распространен, ведь дети могли одевать свои костюмы зайчиков, лисичек и медведей только один раз в год – зимой, когда в детских садах и школах проводили новогодние утренники. Этот период жизни был почти у каждого украинца, и известные звезды не исключение.

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Уже сейчас взрослые знаменитости нечасто вспоминают о своем "темном прошлом". Поэтому благодаря новому тренду, распространившемуся среди подростков, OBOZ.UA решил воспроизвести в памяти те же легендарные костюмы в стиле животных во времена СССР.

Стоит отметить, что квадробика – это один из трендов современных школьников, сочетающий имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных. Особенностью этого движения стало передвижение детей на четырех конечностях и выполнение трюков вроде прыжков через препятствия или быстрого бега. Кто стал основателем тренда и стоит ли переживать родителями – читайте по ссылке.

Владимир Остапчук в образе зайца

Наталья Карпа – лисичка

Валентина Хамайко в костюме лисички

Евгений Кошевой в образе зайца

Олег Скрипка – медведь

Влад Яма стал чебурашкой

Джамала – лисичка

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка с крупнейшими в мире скулами объяснила, почему не хочет детей и замуж.

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