"Если бы кто-то так подошел к Путину, его бы уже расстреляли". Сеть покорило видео, на котором Зеленский и Шон Пенн разговаривают на коленях между рядами

Американский актер и режиссер Шон Пенн, который с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину, во время концерта, вероятно, приуроченного к Дню Независимости Украины, подошел к президенту Владимиру Зеленскому в зале. Чтобы не мешать зрителям, они оба опустились на колени между рядами стульев и несколько минут о чем-то перешептывались.

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На видео этого момента, которое опубликовал руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман, видно, как Шон Пенн пробирается между рядами к украинскому президенту, после чего Зеленский также наклоняется к нему. Мужчины общались практически шепотом, не прерывая мероприятие и не мешая людям, сидевшим рядом.

В комментариях пользователи называли поведение Зеленского и Пенна проявлением человечности и настоящей дружбы.

"Человечность никто не отменял", – написал один из комментаторов.

"Как ни крути, а на это приятно смотреть! Уважение", – отметил другой.

"Настоящие друзья", "Нормальные люди всегда нормально общаются!" – добавили пользователи.

Не обошлось и без сравнений с российским диктатором Владимиром Путиным: "Если бы кто-то так подошел к Путину – его бы уже расстреляли или посадили. Хотя о чем я говорю, Путин в таких людных местах и не бывает".

Для Шона Пенна поддержка Украины давно стала не просто публичной позицией. Актер неоднократно приезжал в Украину во время полномасштабной войны, встречался с Зеленским и украинскими военными, а также пытался привлечь внимание мирового сообщества к российской агрессии.

В частности, 25 августа Пенн получил государственную награду "Национальная легенда Украины". Награду ему вручили во время шестой церемонии, которую провели Владимир и Елена Зеленские.

В этом году почетной наградой были удостоены 18 украинцев и иностранных партнеров, внесших весомый вклад в развитие и защиту Украины и помогающих рассказывать о ней миру. Среди лауреатов – музыканты группы "Братья Гадюкины", композитор Евгений Станкович, скульптор Анатолий Кущ, художник Тиберий Сильваши, ведущая Алла Мазур, военные, спортсмен Игорь Беланов, основатель World Central Kitchen Хосе Андрес и Шон Пенн.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шон Пенн тронул мощной речью, обращенной к миру о феномене Украины.

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