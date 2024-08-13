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"Ему негде жить": помощница Олега Винника раскрыла причину его бегства в Германию в феврале 2022 года

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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'Ему негде жить': помощница Олега Винника раскрыла причину его бегства в Германию в феврале 2022 года

После обнародования информации о возвращении в украинский шоу-бизнес певца и автора песен Олега Винника его помощницей Валерией Барон, исполнителю пришлось столкнуться с волной хейта, связанной с его пребыванием в Германии после начала полномасштабного вторжения. Руководитель фан-клуба 51-летней знаменитости объяснила: мужчина находится в европейской стране, ведь ему негде жить на родине.

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Об этом женщина рассказала на своей Facebook-странице, став в защиту культурного деятеля. Она отметила, что украинцам следует прекратить искать врагов среди друзей.

"Ему негде жить": помощница Олега Винника раскрыла причину его бегства в Германию в феврале 2022 года

"Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и не имеет в Украине места, где жить. Учите материалы, а затем разводите измену", – написала Валерия Барон в соцсетях.

Помощница Олега Винника отметила, что, несмотря на свое местонахождение, артист не забывал о войне и постоянно помогает защитникам: "А все что он заработал, отдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм да. Все ради Победы. Может, уже достаточно искать врагов среди друзей".

"Ему негде жить": помощница Олега Винника раскрыла причину его бегства в Германию в феврале 2022 года

По словам женщины, Германия служит для артиста страной постоянного проживания в течение нескольких десятилетий, однако он никогда не переставал связывать себя с родным государством.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Винник анонсировал возвращение в шоу-бизнес в новом образе. Пока артист не планирует приехать в Украину, но понемногу пытается влиться в инфопространство, чтобы вернуть свою фан-базу.

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