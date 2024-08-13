'Ему негде жить': помощница Олега Винника раскрыла причину его бегства в Германию в феврале 2022 года

После обнародования информации о возвращении в украинский шоу-бизнес певца и автора песен Олега Винника его помощницей Валерией Барон, исполнителю пришлось столкнуться с волной хейта, связанной с его пребыванием в Германии после начала полномасштабного вторжения. Руководитель фан-клуба 51-летней знаменитости объяснила: мужчина находится в европейской стране, ведь ему негде жить на родине.

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Об этом женщина рассказала на своей Facebook-странице, став в защиту культурного деятеля. Она отметила, что украинцам следует прекратить искать врагов среди друзей.

"Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и не имеет в Украине места, где жить. Учите материалы, а затем разводите измену", – написала Валерия Барон в соцсетях.

Помощница Олега Винника отметила, что, несмотря на свое местонахождение, артист не забывал о войне и постоянно помогает защитникам: "А все что он заработал, отдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм да. Все ради Победы. Может, уже достаточно искать врагов среди друзей".

По словам женщины, Германия служит для артиста страной постоянного проживания в течение нескольких десятилетий, однако он никогда не переставал связывать себя с родным государством.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Винник анонсировал возвращение в шоу-бизнес в новом образе. Пока артист не планирует приехать в Украину, но понемногу пытается влиться в инфопространство, чтобы вернуть свою фан-базу.

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