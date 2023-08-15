Елизавета II, Альберт Айнштайн и другие знаменитости, которые были в браке со своими родственниками

Существует некий моральный и научный консенсус о том, что нужно избегать браков между близкими родственниками. Это может привести к генетическим проблемам и хромосомным аномалиям у потомков. Кроме того, супругам часто приходится отделяться от остального общества, что влияет на качество их жизни и благосостояния. И, конечно же, в большинстве стран на Земле семейные браки незаконны по юридическим соображениям.

Видео дня

А как на все это смотрят знаменитости? Одни учитывают эти нюансы, и если и справляют свадьбу с родственниками, то не с близкими. А есть такие, которым наплевать на последствия – пытаются убедить общество, что это – норма. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Альберт Айнштайн и Эльза Левенталь

Немецкий, американский и швейцарский физик-теоретик Альберт Айнштайн женился на своей двоюродной сестре Эльзе Левенталь (это – фамилия первого мужа, девичья – Айнштайн). Некоторое время она была его любовницей, пока ученый был в браке с математиком Милевой Марич. После двух лет тайного романа Альберт бросил жену и узаконил отношения с родственницей. У них не было общих детей. Пара воспитывала двух дочерей от первого брака Эльзы.

2. Кевин Бейкон и Кира Седжвик

Американский актер, продюсер и режиссер Кевин Бейкон и актриса Кира Седжвик познакомились на съемках фильма "Лимонное небо", и сразу влюбились друг в друга. Тогда они и не подозревали, что Кира – девятиюродная сестра Кевина. Пара справила свадьбу в 1988 году, а позже у них родились дочь и сын.

О том, что супруги являются дальним родственниками, узнали после 30 лет брака на шоу Finding Your Roots. К шокирующему выводу пришел ведущий шоу Генри Луис Гейтс-младший, известный Гарвардский профессор афро-американской истории.

3. Эдгар Аллан По

Американский писатель, поэт и драматург Эдгар Аллан По был женат на своей двоюродной сестре Вирджинии Клемм. Мужчину не остановили ни близкие родственные связи избранницы, ни ее возраст – Эдгару было 26 лет, а Виргинии всего 13, хотя в свидетельстве о браке ее возраст увеличен на 8 лет. Их любовь длилась недолго. Юная жена умерла от туберкулеза, когда ей было 24. Ее смерть повлияла и на творчество писателя.

4. Грета Скакки и Карло Монтегацца

Британская актриса театра, кино и телевидения Грета Скакки 6 лет была в отношениях с австралийским музыкантом Тимом Финном, солистом группы Split Enz. Однако по неизвестным причинам пара распалась. Вскоре знаменитость сыграла свадьбу с актером Винсентом Д'Онофрио, от которого родила дочь. Но и эти отношения долго не длились – 2 года.

В 1998 году Грета по-настоящему шокировала своих фанатов, заявив, что выходит замуж за двоюродного брата Карло Монтегацца. От него родила сына. Этот союз вызвал большой резонанс в обществе, из-за чего актрисе пришлось бросить съемки в кино.

5. Елизавета II и принц Филипп

Бывшая королева Великобритании Елизавета II решила сохранить давнюю традицию семейных браков, чтобы сохранить "голубую кровь". Она вышла замуж за Филиппа, герцога Эдинбургского, который является ее четырехюродным братом. Как и Елизавета, он – праправнук короля Дании Кристиана IX. Не все одобряли такой выбор Ее Высочества. По разным причинам: из-за православия Филиппа и отсутствия у него состояния. Мать Елизаветы также была против и даже называла Филиппа "гуном". Все это не помешало паре сыграть пышную свадьбу и стать родителями четырех детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о женитьбе из-за пари и других историях любви французских актрис ХХ века.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!