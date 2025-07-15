Елена Тополя честно призналась, на что ее семья тратит до 200 тысяч грн в месяц и без какой обязательной траты они не представляют жизни

Украинская певица Елена Тополя поделилась, что для комфортной жизни в Киеве их семье необходимо примерно 150-200 тысяч гривен ежемесячно. По словам артистки, больше всего денег они тратят на троих детей, чтобы оплатить их обучение, кружки и досуг.

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Как отметила знаменитость, в их семье нет четкого планирования бюджета, однако на одну вещь они никогда не жалеют средств, а именно совместный отдых. Об этом звезда рассказала в интервью для "FM Галичина".

"Это невозможно спланировать. Ты каждый месяц платишь за обучение, за кружки разные, за другие направления, кто на какие секции ходит. Плюс бензин, это постоянные развозки. Кучу продуктов постоянно надо, потому что это большая семья. К нам приезжает няня периодически, одежда – это все просто на большое количество людей. Очень-очень много дел, а это много расходов. Они вроде небольшие, но, когда ты их складываешь, то где-то так (150-200 тысяч гривен. – Ред.) и получается", – сказала исполнительница.

В частности определенную сумму денег Елена Тополя с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, тратят на то, чтобы их дети – Роман, Марк и Мария – посещали различные развлекательные заведения и периодически получали новые игрушки.

Без лишних колебаний звездные супруги платят за отдых с детьми. Как пояснила Елена Тополя, во время совместного времяпрепровождения появляется множество приятных воспоминаний, что является очень важной частью их жизни.

"Это воспоминания, это жизнь, это те самые приятные периоды, когда мы вместе, когда не ездят на учебу дети, когда мы не ездим на свои концерты, мы просто уделяем внимание своей семье, семейному теплу, воспитанию, единению, изучению друг друга. Это необходимость, и здесь не может быть и речи, чтобы экономить на этом", – рассказала звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что лучший друг Зеленского рассекретил сумму, которую тратит в месяц, и рассказал о двух кредитах.

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