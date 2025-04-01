Лучший друг Зеленского рассекретил сумму, которую тратит на месяц, и рассказал о двух кредитах

Украинский комик, лучший друг президента Украины Владимир Зеленский, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой раскрыл детали своей финансовой жизни, признавшись, сколько тратит в месяц и какие финансовые обязательства имеет его семья. Интересно, что знаменитость выплачивает два кредита, а также помогает жене с деньгами.

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В интервью Славе Демину юморист сообщил, что вместе с женой Ксенией обеспечивает своих матерей и двух дочерей. При этом семья выплачивает два кредита – на квартиру и автомобиль.

"У нас есть кредиты. Кредит на квартиру и кредит на машину, которые мы до сих пор выплачиваем. Но мы не ведем учет, трудно сосчитать", – рассказал Кошевой.

На вопрос о ежемесячных расходах актер предположил, что для содержания всей семьи ему нужно вдвое больше 2,5 тысяч долларов, которые тратит на себя ведущий интервью. То есть сумма составляет 5 тысяч долларов (около 200 тысяч гривен).

"Я не знаю точно. Но, наверное, в два раза больше (то есть 5 тысяч долларов. – Ред.). Нас шестеро, хоть мамы и не живут вместе с нами сейчас", – признался шоумен.

Жена актера, Ксения Кошева, тоже рассказала о своих личных расходах. Она отметила, что на косметические процедуры, маникюр, шоппинг и возможное пошив одежды тратит до тысячи долларов в месяц.

Напомним, Евгений Кошевой и Владимир Зеленский дружат много лет и вместе выступали в "Квартале 95". Во время Великой войны коммуникация между старыми друзьями происходит в текстовом формате, если у президента есть свободное время. Переписываться они могут на разные темы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Кошевой ответил, нужно ли Владимиру Зеленскому избираться на второй президентский срок. Артист уверен, что украинцы "не отпустят" лидера после всего, что он делает для государства.

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