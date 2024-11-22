EL Кравчук рассекретил свою настоящую фамилию, записанную в паспорте

Украинский певец EL Кравчук, ставший звездой отечественной сцены в 90-х, рассекретил, как он по-настоящему записан в паспорте. 47-летний артист имеет двойную фамилию, а его полное имя – Остапенко-Кравчук Андрей Викторович.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Звезда признался: в начале творческой карьеры его родителям не нравилось ни то, что он выступает под творческим псевдонимом, ни большинство песен в целом.

"У меня в паспорте половинка от мамы, а половинка от папы. Я Остапенко-Кравчук Андрей Викторович. У отца только были вопросы: "Почему в псевдониме мама, а не я?" – поделился артист.

По словам знаменитости, когда он начал выступать перед публикой как EL Кравчук, понял, что это сценическое имя прекрасно подходит ему. Он "поставил точку" на поиске идеального псевдонима. Впоследствии и отрицательный настрой матери и отца певца начал меняться к лучшему.

"Сначала родители на все реагировали отрицательно. Им все не нравилось, ни песни, ничего. Потом маме "Соната" понравилась, а папе – "Нічий". Они пришли на концерт, увидели, что все спокойно. Тогда же писала пресса, а интернета не было, когда я начинал", – рассказал EL Кравчук.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец EL Кравчук назвал своих любимых артистов.

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