Эктор Хименес-Браво удивил радикальной сменой имиджа после 'пропажи' своей девушки. Фото и видео

Знаменитый шеф-повар из Колумбии Эктор Хименес-Браво, который уже много лет живет и работает в Украине, шокировал фанов кардинальной сменой имиджа. Судья проекта "МастерШеф" (СТБ) побрился налысо, чего ранее никогда не делал.

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Кадрами своего перевоплощения кулинар поделился на личной странице в Instagram. Некоторые поклонники даже предположили, что Эктор решился на такие перемены из-за проблем в личной жизни, поскольку он давно не публиковал фото с девушкой. Однако шеф ответил и на эти вопросы подписчиков.

Так, Хименес-Браво решил избавиться от своей густой седой шевелюры и бороды.

"Зачем я это сделал?.. Вроде мне идет, а вы что думаете? Как вам мой новый имидж?" – поинтересовался у фолловеров телезвезда.

Поклонники разделились на два клана: одни с восторгом встретили изменения во внешности знаменитости, другие просили Эктора немедленно вернуть все, как было. Впрочем, нашлись и третьи, которые принялись по-доброму шутить над новой прической повара, сравнивая его с Гордоном, Вин Дизелем и другими знаменитыми лысыми мужчинами.

Сам же Эктор, кажется, остался полностью доволен сменой имиджа, хотя ему и непривычно видеть себя в новом образе.

Что же касается избранницы шеф-повара, то ранее он регулярно делился с ней совместными фото, как вдруг молодая девушка резко пропала из соцсетей звезды. Фаны заподозрили, что пара больше не вместе, однако Эктор поспешил опровергнуть эти слухи. Он сообщил, что любимая вместе с его собачкой Чоко на время переехала из Украины в Польшу.

"Чоко и моя девушка сейчас в Варшаве. С ними обоими все хорошо. Каждый день я разговариваю со своей девушкой, по три-четыре раза. Каждый раз я вижу Чоко", – заверил ресторатор-шоумен.

Отметим, что о девушке кулинара мало что известно. Фаны предполагают, что она намного моложе своего звездного бойфренда. Эктор впервые сообщил о том, что не одинок, в 2021 году. На всех совместных фото лицо девушки разглядеть невозможно. Судья "МастерШеф" говорит, что боится сглазить, а потому тщательно скрывает личную жизнь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Эктор поразил сеть прочтением поэзии выдающегося украинского поэта Тараса Шевченка. Кулинар, для которого украинский не является родным языком, продекламировал строки из стихотворения "Садок вишневий коло хати".

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