Экс-супруга DZIDZIO рассказала, какое сообщение бывший прислал ей, когда узнал о беременности

Бывшая жена известного артиста Михаила Хомы (DZIDZIO), певица SLAVIA (Ярослава Притула), откровенно поделилась, как экс-супруг отреагировал на новость о ее беременности. Звезда не скрывала от публики, что стала мамой, и уже вскоре после родов сообщила об этом в соцсетях. Одним из первых тогда ее поздравил именно Михаил Хома.

Видео дня

Впрочем, как выяснилось, исполнитель порадовался за бывшую еще раньше – когда увидел ее в клипе "Дівка з перцем". Съемки проходили, когда артистка была на шестом месяце беременности, а релиз состоялся уже на восьмом. Именно тогда DZIDZIO написал ей личное сообщение, рассказала она в интервью "Ближе к звездам".

"Михаил мне написал. Говорит: "Я вижу между строк, что ты беременна. Я тебя поздравляю!" Даже в сториз сделал репост моего клипа", – вспомнила певица.

Как назвали первенца

В июне этого года SLAVIA впервые стала мамой. Вместе с мужем они долго выбирали имя для новорожденного сына. В конце концов пара остановилась на украинском имени с греческими корнями – Лев.

Трогательную новость артистка обнародовала в Instagram по случаю первого месяца жизни малыша: "Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео".

По словам Ярославы, именно она предложила имя Лев, тогда как ее муж настаивал на более экзотическом варианте – Атлас. Супруги даже провели семейный опрос, но в конце концов любимый уступил.

Свадьба и роды в один день

8 июня певица родила мальчика весом 3345 г и ростом 52 см в Житомирском областном перинатальном центре. Роды были партнерскими, и любимый был рядом от начала и до конца. Символично, что малыш появился на свет уже после свадьбы – пара официально зарегистрировала брак 7 июня, буквально за день до родов.

Предложение Андрей сделал артистке 28 мая в свой день рождения, использовав приложение Дія. Ярослава тогда уже находилась на последней неделе беременности, поэтому церемонию организовали срочно.

Это новый этап в жизни певицы после развода с артистом DZIDZIO. В отношениях они были 13 лет, из которых 7 – в браке. После разрыва в 2021 году супруги сохранили уважение друг к другу. К поздравлениям с рождением сына присоединился и сам Михаил Хома: "Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребенок будет благословенным и счастливым, а отцовство принесет вам много радости".

Избранник Ярославы – Андрей Павлюк – известен зрителям по участию в реалити "Наречена для тата" (2019).

Ранее OBOZ.UA писал, как живут дочери Валерия Залужного, о которых почти ничего неизвестно. Несмотря на общественный интерес к его фигуре, посол Украины в Британии остается крайне сдержанным в вопросах личной жизни, особенно когда речь идет о его детях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!