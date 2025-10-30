Экс-король Испании, которого подозревали в изменах жене с принцессой Дианой, раскрыл правду об их отношениях и ее 'фальшивый' характер

Бывший король Испании Хуан Карлос I раскрыл, какие отношения на самом деле связывали его с принцессой Дианой. В 1980-х годах появились слухи, что он якобы изменял жене с леди Ди, однако в своих новых мемуарах экс-монарх опроверг все подобные упреки.

Кроме того, Хуан Карлос I сделал неожиданное заявление относительно "фальшивого" характера покойной представительницы королевской семьи Великобритании, мол, ее поведение на публике и в реальной жизни кардинально отличалось. Об этом он рассказал в собственной книге Reconciliation ("Примирение"), которая будет опубликована на следующей неделе, пишет Daily Mail.

Хуан Карлос I всегда был довольно скандальной личностью, ведь его неоднократно подозревали в неверности жене, однако наиболее обсуждаемым был "роман" с принцессой Дианой. Слухи об их отношениях разгорелись в 1980-х, ведь леди Ди с мужем и сыновьями четыре раза останавливались в летней резиденции испанской королевской семьи – дворце Маривент.

Тогда Хуан Карлос I якобы активно проявлял симпатию к принцессе Диане, но она испытывала к нему отвращение. Как отмечал биограф Эндрю Мортон, после визита в Маривент леди Ди говорила своим друзьям, что ей было неприятно оставаться с бывшим королем Испании наедине, хотя между ними ничего и не произошло.

Теперь же Хуан Карлос I утверждает, что никогда не изменял супруге с принцессой Дианой. По его словам, бывшая жена Чарльза III всегда была "холодной, молчаливой и отстраненной, за исключением моментов, когда рядом были папарацци".

И все же Хуана Карлоса I нельзя назвать примерным мужем. В течение 10 лет он имел роман с немецкой аристократкой Коринной цу Сайн-Витгенштейн, из-за которой даже хотел развестись с женой Софией. Женщина была очень близка с представителями испанской монархии и держалась рядом с Хуаном Карлосом I на светских мероприятиях.

Их тесная связь стала очевидной в 2012 году. Тогда Хуан Карлос I получил травму в Ботсване во время охоты. Его доставили в родную страну на борту частного самолета, а рядом была Коринна цу Сайн-Витгенштейн. Отмечается, что они разорвали отношения в 2014 году, когда Хуан Карлос I отрекся от престола.

С кем приписывали отношения принцессе Диане

Личная жизнь леди Ди оказывалась в центре внимания общественности не только из-за громкого развода с Чарльзом III, но и предположения, что она крутила романы с разными мужчинами. В 2002 году вышла книга с мемуарами телохранителя Кена Уорфа, где он рассказал несколько тайн, которыми с ним делилась представительница британской монархии.

"Когда родился Гарри, мой брак умер. Я действительно пыталась, но он (Чарльз III. – Ред.) больше меня не хотел. Мы два года не спали в одной постели", – рассказывала принцесса Диана телохранителю.

Тогда у некоторых людей даже возникали сомнения, что отцом принца Гарри является Чарльз III. Принцессу Диану заподозрили в отношениях с офицером Джеймсом Хьюиттом, от которого она якобы родила второго сына. Однако мужчина всегда опровергал эти сплетни, мол, он познакомился с леди Ди в 1986-м, когда принцу Гарри было уже два года. Как отмечал телохранитель, принцесса Диана тайно встречалась с Джеймсом Хьюиттом в доме его матери. В какой-то момент офицеру предложили повышение, поэтому он уехал в Германию и пара разошлась.

Кроме того, как рассказал Кен Уорф, леди Ди крутила роман и с арт-дилером Оливером Хоаром. Он узнал об этих отношениях в 1992 году, когда посреди ночи во дворце сработала противопожарная сигнализация.

"Я побежал в апартаменты принцессы и нашел там источник возгорания. В холле, спрятавшись за массивными растениями, стоял арт-дилер Оливер Хоар и курил сигару. Диана, которая ненавидела запах дыма, видимо, отправила его курить из своей спальни. Я попросил его потушить сигару и вернуться обратно. Он был расстроен и удивлен, но подчинился", – рассказал телохранитель.

