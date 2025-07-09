Пришла в шубе на голое тело и плакала на скамейке: подруга принцессы Дианы раскрыла пикантные подробности ее 'запретного' романа с другом короля

Королевский биограф раскрыла новые пикантные подробности овеянного тайнами романа покойной принцессы Дианы с женатым английским арт-дилером Оливером Хоаром. По слухам, чувства между ними вспыхнули вскоре после развода Леди Ди с правящим королем Великобритании Чарльзом III, который в те годы был еще наследным принцем.

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В новой автобиографической статье, которую цитирует Daily Mail, биограф Салли Беделл Смит пересказала воспоминания леди Эльзы Боукер, которая была "материнской фигурой" для Дианы в те годы и из первых уст слышала о развитии тайного романа.

Оливер Хоар был на 16 лет старше своей любовницы, а также воспитывал троих детей – Тристана, Дамиана и Оливию – со своей женой Дайаной де Вальднер де Фройндштейн, наследницей французской нефтяной компании. Известно также, что Оливер был близким другом принца Чарльза, поэтому, вероятно, именно так Диана и познакомилась со своим будущим избранником.

Как рассказывала леди Эльза Боукер, она была посвящена в самые интимные подробности запретной связи между женатым мужчиной и принцессой. В частности, Леди Ди рассказывала подруге, как однажды пришла в дом к Оливеру только в одной шубе, диадеме и украшениях. Верхнюю одежду она сняла, едва переступив порог.

В другой раз Диана так обиделась на возлюбленного, что выбежала из автомобиля едва ли не на ходу. Предметом спора стало желание Оливера навестить дочь, которая якобы приболела. Однако ревнивая Диана решила, что ее бойфренд хочет уехать от нее к жене, а потому в сьозах сбежала из авто.

"Через некоторое время они стояли в пробке на Слоун-сквер. Внезапно Диана выскочила, оставив сумку, деньги и все остальное. Оливер был так расстроен, что даже не увидел свою дочь. Он три часа колесил по всему Лондону и наконец нашел Диану в парке возле Кенсингтонского дворца, где она лежала и плакала", – рассказали очевидцы тех событий.

Свидетели утверждают, что роман между Оливером и Дианой был бурным, страстным и эмоциональным, однако мужчина так и не ушел от жены, а все их встречи происходили в тайне. Это расстраивало Диану, которая якобы даже "завалила звонками" дом любовника в 1994 году, когда он решил оборвать связь.

В конце концов, никто из них так и не признался в своих чувствах на публику. Подруга Дианы утверждает, что покойная принцесса мечтала жить с любимым в Италии, но не пошла на то, чтобы разрушить его брак. В свою очередь Оливер выдержал бесконечные спекуляции о своем романе с принцессой Уэльской, сохраняя достоинство и молчание вплоть до своей смерти в 2018 году.

Ранее OBOZ.UA писал о личной жизни принцессы Дианы, которая жила с Чарльзом, хоть не любила его и была предана.

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