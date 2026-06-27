"Ей ничего не принадлежит": в России придумали, как наказать Софию Ротару за решение отречься от страны-агрессора

Четкая проукраинская позиция певицы Софии Ротару до сих пор не дает покоя россиянам, поэтому они не упускают возможности найти способы вставить ей палки в колеса. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов придумал "гениальное" наказание для артистки, которая до начала полномасштабной войны была любимицей в стране-агрессоре, – лишить ее главных хитов.

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В комментарии одному из пропагандистских медиа он заявил, что популярные треки Ротару "Было, но прошло", "Лаванда", "Луна-луна", "Хуторянка" и "Дикие лебеди" были созданы российским композитором Владимиром Малецким, поэтому именно ему якобы принадлежат все права, а вот звезда просто получала за их исполнение щедрое вознаграждение. Более того, Милонов размечтался, чтобы эти песни передали молодым артистам в РФ.

"Это не ее песни. В основном, кстати, они написаны еще в советские времена за бюджет Советского Союза. Даже в российское время, но все равно мы за это заплатили, поэтому у нее нет права на песни. Ей не принадлежит ничего. Она за деньги их спела", – заявил пропагандист.

Виталий Милонов не сдержался и от оскорблений в адрес Софии Ротару. Когда российские журналисты заговорили о том, что украинская знаменитость может выступить против такого возмутительного решения в отношении своего творческого наследия, пропагандист дал понять, что никак не считается с ее мнением.

"Да и плевать, а кто она такая? Она для нас не существует как субъект правоотношений. Она некая тень, которая где-то там находится", – сказал Милонов.

Иронично, что, перечисляя хиты Софии Ротару, пропагандист ни словом не обмолвился об украиноязычных произведениях, которые в свое время также с радостью подпевали россияне. Так, например, легендарный трек "Одна калина" создал композитор Руслан Квинта, а "Минає день, минає ніч" – Николай Мозговой.

София Ротару стала "костью в горле" для россиян, ведь, хотя она и исчезла из публичного пространства после 24 февраля 2022 года, время от времени освещает последствия террористических ударов РФ по Украине и ведет соцсети исключительно на украинском языке. Более того, она принципиально отказалась от любых выступлений в стране-агрессоре.

"В отличие от других артистов, ее невозможно было удивить деньгами. Соответственно, сколько бы ей сейчас ни предлагали – она откажется. Она говорит, что сейчас не время работать, развлекать публику. Она запрещает об этом даже спрашивать! Хотя на нее действительно поступает очень много запросов", – рассказывал Сергей Лавров, который в прошлом организовывал концерты звезде.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший концертный директор Софии Ротару рассказал о жизни певицы во время войны и щедром предложении, от которого он отказался.

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