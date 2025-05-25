'Его личное мнение': австрийский вещатель отреагировал на скандальное заявление победителя Евровидения 2025 о дисквалификации Израиля

Скандал вокруг результатов Евровидения 2025 не утихает, даже несмотря на официальное завершение конкурса. На этот раз в центре внимания оказался 24-летний победитель песенного соревнования из Австрии JJ (Йоханнес Питч), который выступил с резкой критикой участия Израиля и призывом к его исключению из следующего конкурса. После волны критики, которая поднялась в медиа и среди международной аудитории, австрийский общественный вещатель ORF вынужден был публично отмежеваться от слов артиста.

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Как сообщает Spiegel, в своем заявлении ORF отметил, что комментарии JJ "отражают его личное мнение", и добавил, что официальная позиция вещателя остается неизменной – Евровидение должно быть аполитичным мероприятием.

В свою очередь, Европейский вещательный союз (EBU), который является главным организатором песенного конкурса, подтвердил, что все участники, включая Израиль, имеют право на участие, если соответствуют техническим и организационным требованиям.

"Они имеют право участвовать в песенном конкурсе Евровидение ежегодно, если соответствуют необходимым требованиям", – подчеркнули в организации.

После официальной реакции ORF и EBU сам JJ, который победил с песней Wasted Love, попытался снизить градус напряжения. Через свою звукозаписывающую компанию Warner артист прислал уточнение, в котором выразил сожаление по поводу возможного неправильного толкования его слов.

"Хотя я критикую израильское правительство, я осуждаю любую форму насилия против гражданского населения в любой точке мира – будь то против израильтян или против палестинцев. Я не буду больше комментировать эту тему", – высказался артист.

Ранее в интервью Diario ABC JJ прямо призвал дисквалифицировать Израиль. В качестве примера, он привел Россию, которую отстранили от участия от 2022 года из-за развязанной в Украине войны.

"Я очень разочарован тем, знаете, что они исключили Россию из конкурса, но позволили участвовать Израилю. Они оба агрессоры, когда вопрос касается войны. Это очень расстраивает, и я ничего с этим не могу сделать. Если бы это зависело от меня, я бы их исключил. Посмотрим, что произойдет в следующем году", – заявлял он.

Израиль на Евровидении 2025 представила Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. Артистка получила наибольшую поддержку от зрителей – 297 баллов – и стала безусловным лидером в телеголосовании. Однако решение профессионального жюри из десятков стран-участниц изменило расстановку сил: Израиль получил лишь 60 баллов от экспертов, а победа досталась Австрии. Украина, напомним, завершила финал на девятом месте.

Ранее OBOZ.UA писал, что отстранить Израиль от участия в Евровидении призвал также представитель Хорватии, который вылетел еще в первом полуфинале. Под горячую руку попали также артисты из Украины.

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