Александр Педан рассекретил, какая на самом деле Маша Ефросинина вне камер и почему они не дружат

Украинский телеведущий Александр Педан высказался о том, какая в реальной жизни его коллега по цеху Маша Ефросинина. По словам шоумена, поскольку они никогда не имели тесных отношений, не может раскрыть каких-то особых черт ее характера. Однако Педан всегда замечал одно – как перед камерой, так и вне объектива, Ефросинина почти не меняет свое поведение и пытается все держать под контролем.

Кроме того, шоумен отметил, что его коллега все время старается хорошо выглядеть, поэтому он ни разу не видел ее без макияжа. Об этом знаменитость рассказал в проекте "Тур зірками".

"Мне кажется, что Маша и в жизни, и на сцене настолько контролирует себя и ситуацию, что я не вижу разницы. Я не видел никогда Машу вне кадра без мейкапа, хоть и легкого. Да, я видел ее в спортивных костюмах, но всегда она выглядит классно. Она контролирует, что говорит, как в кадре, так и жизни", – сказал шоумен.

Высказался Александр Педан и относительно того, почему, несмотря на многолетнюю работу в одной сфере, они с Машей Ефросининой так и не подружились. Как пояснил ведущий, он никогда не хотел строить дружеские отношения с представителями шоу-бизнеса, ведь старается разделять работу и личную жизнь.

"Я для себя еще во времена "Подъема" выбрал такой вектор, что мои друзья в основном будут не из шоу-бизнеса. Это больше люди из спорта, связанные с моими увлечениями и хобби. Далее это семьи, с чьими детьми учились наши дети. Я сам не лез и не хотел дружить в шоу-бизнесе. К друзьям хочется прийти и не говорить о шоу-бизнесе. Это меня спасло, мне не надоела эта история. Я разграничиваю работу и свое", – высказался Педан.

Как ранее писал OBOZ.UA, причиной повышения интереса к особенностям характера Маши Ефросининой стало громкое интервью мужа ее подруги Оли Поляковой, бизнесмена Вадима Буряковского. Предприниматель откровенно заявил, что ведущая в реальной жизни гораздо скромнее, чем на сцене или перед камерами, а открываться начала исключительно благодаря его жене. Тогда же Буряковский назвал мужа Ефросининой "мажором", который "палец о палец не ударил", чтобы чего-то достичь в жизни.

После громких заявлений избранника Полякова публично извинилась перед подругой и отметила: близкие люди не всегда имеют тождественные мнения, поэтому призвала аудиторию не объединять позицию Вадима Буряковского и ее в одно целое.

