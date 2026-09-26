"Ее грудь всегда заходит первой?" 56-летнюю жену миллиардера Безоса раскритиковали за "вульгарный" стиль на ужине в Белом доме

Супруга предпринимателя и миллиардера Джеффа Безоса – 56-летняя Лорен Санчес – оказалась в центре бурных обсуждений в сети после появления на государственном ужине в Белом доме, который президент США Дональд Трамп устроил в честь визита главы Китая Си Цзиньпина. Светская львица появилась на мероприятии в наряде с глубоким декольте, который не понравился многим пользователям сети из-за слишком "вульгарного" вида.

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Как сообщает Page Six, Лорен Санчес вышла на публику в винтажном платье силуэта "русалка" с открытыми плечами от британского дома высокой моды Alexander McQueen. Наряд выделил фигуру светской львицы, ведь плотно облегал ее талию и бедра, а фактурный верх подчеркивал пышный бюст. Образ она дополнила массивным бриллиантовым ожерельем и босоножками на каблуках.

Выбор довольно откровенного платья для государственного мероприятия стал поводом для резкой критики в адрес Лорен Санчес. Многие пользователи упрекнули жену миллиардера в том, что она постоянно выставляет свои формы напоказ, а другие подчеркивали, что на фоне первых леди США и Китая она выглядела нелепо.

"Лорен Санчес действительно показывает, что годы, проведенные в статусе "любовницы", не прошли бесследно. Ни капли такта – сплошная вульгарность".

"Это же Лорен "ее грудь всегда заходит первой" Санчес?"

"Почему она так одержима желанием показать свою грудь? Это красивое платье, но здесь оно выглядит неуместно".

"Сколько бы денег ни было, изысканности, вкуса и элегантности за них не купишь".

"Подведем итоги стиля на государственном банкете: первая леди США Мелания Трамп и первая леди Китая Пэн Лиюань – платья до самой шеи. Лорен Санчес Безос – декольте почти до талии".

Стоит отметить, что в последнее время жена Джеффа Безоса все чаще сталкивается с негативными отзывами из-за своих стилистических решений. Она даже стала одной из самых критикуемых гостей Met Gala 2026 из-за неудачного выбора образа, хотя и является сопредседателем мероприятия.

Лорен Санчес вышла на красную дорожку в темно-синем платье от Schiaparelli с корсетом и шнуровкой на спине, которое "разнесли" в сети за простоту и абсолютное несоответствие уровню мероприятия.

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