Еда хуже, чем в самолете: 'эксклюзивный' ужин с Трампом обернулся провалом

Президент США Дональд Трамп устроил громкий гала-вечер в своем гольф-клубе в Вирджинии для самых преданных покупателей своей криптовалюты $Trump. Мероприятие позиционировалось как самое эксклюзивное событие для 220 человек, которые потратили миллионы долларов на поддержку токена. Однако вместо обещанной роскоши, гости получили еду, которую сравнили с обедом в дешевой авиалинии, а также выступление президента, в котором было больше риторики, чем содержания.

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The Telegraph отмечает, что несмотря на разрекламированный статус события, посетители в соцсетях не скрывали разочарования: ужин оказался скромным, порции мизерными, а сам Трамп – не слишком заинтересованным в общении с присутствующими. Гости заплатили за участие в мероприятии в среднем 1,7 миллиона долларов с человека, и многие из них уже понесли финансовые убытки из-за падения стоимости криптомонеты $Trump.

Блюда, подаваемые во время мероприятия, не оправдали ожиданий: жареный на сковороде палтус с цитрусовой заправкой и филе-миньон с деми-глазурью были "худшей едой, которую когда-либо пробовал в гольф-клубах Трампа", – поделился гость мероприятия Николас Пинто. Он также добавил, что единственное вкусное – это был хлеб с маслом. Также он жаловался, что кроме воды и вина напитков не предлагали, а бокал наполнили только раз.

Другой посетитель описал впечатление как "нормальный обед, но не высшего класса". Криптоблогер Крис Скиннер опубликовал фото небольших порций со словами: "Вот что вам подают (+ 25-минутная речь с трибуны, написанная цифрами без всякой глубины криптовалюты)". Журналист CNBC Стив Ковач сравнил блюда с едой на борту лоукостера Spirit Airlines – неуместная аналогия, учитывая заявленную эксклюзивность события.

Трамп без энтузиазма

Президент Трамп прибыл на событие позже гостей, приземлившись на вертолете, и выступил с 23-минутной речью, в которой лишь вскользь упомянул криптовалюту.

"Вы верите во всю эту криптовалюту. Многие люди начинают верить в это... Это действительно что-то, что может быть особенным. Кто знает, правда? Кто знает – но это может быть особенным", – заявил он. После выступления Трамп сразу покинул событие, не ответив ни на один вопрос. Частную встречу устроили только для 25 крупнейших инвесторов токена.

Несмотря на обещания поддержки отрасли криптовалют, президент в своих словах звучал неуверенно, а некоторых даже разочаровал своим скептическим отношением к самой идее. Его фразы вызвали недоумение среди гостей, которые потратили миллионы долларов на приобретение $Trump.

Монета президента: инвестиция или финансовая ловушка

По данным аналитической компании Nansen, средние затраты на приобретение токенов, которые позволили попасть на мероприятие, составили около 1,78 миллиона долларов. Общая сумма привлеченных средств – 148 миллионов долларов, значительная часть из которых могла пойти непосредственно на пользу структурам, аффилированным с Трампом. Однако не все участники остались в выигрыше: анализ Guardian показал, что 43% инвесторов понесли убытки – на сумму более 8,9 миллиона долларов.

Один из самых известных участников мероприятия – криптомиллиардер Джастин Сан – держит более 22 миллионов долларов в токенах Трампа. В 2023 году его обвиняли в рыночных манипуляциях, однако дело закрыли уже после возвращения Трампа на пост президента.

Ранее OBOZ.UA писал, что доходы семьи Дональда Трампа превысили все рекорды в истории США. Их доходы выросли благодаря зарубежной недвижимости, частному клубу в Вашингтоне с членством по $500 тысяч и рекордному подарку – самолету от Катара.

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