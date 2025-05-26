Бизнес по-президентски: доходы семьи Трампа превысили все рекорды в истории США - NYT

Семья Дональда Трампа заработала не менее $320 миллионов на криптовалютах и мемкоинах, организуя вокруг этого собственную бизнес-экосистему с клубами и инвесторами в США. Кроме того, их доходы выросли благодаря зарубежной недвижимости, частному клубу в Вашингтоне с членством по $500 тысяч и рекордному подарку - самолету от Катара.

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Об этом пишет The New York Times. По данным издания, только на операциях с криптовалютами и мемокоинами Дональд и Мелания Трамп заработали $320 миллионов.

Это отдельная экосистема вокруг бренда "TRUMP", от запуска токена $TRUMP до громкого ужина в элитном клубе в Вирджинии, на который были приглашены 220 инвесторов криптопроекта. "Ужин в клубе Трампа превратился в презентацию нового бизнеса – криптовалюты, созданной за несколько дней до вступления в должность", – отмечает издание.

Однако, это далеко не единственная схема заработка на статусе. В Вашингтоне открылся частный клуб "Executive Authority", где членство стоит полмиллиона долларов. Параллельно семья владеет зарубежной недвижимостью на миллиарды долларов. Журналисты NYT отмечают, что Трамп демонтировал этические предохранители, которые сдерживали его предшественников:

уволил государственных инспекторов;

ослабил независимый этический надзор;

фактически подчинил себе Конгресс, суд и ФБР;

отказался придерживаться стандартов публичной отчетности.

"Он сделал нормой заработок денег на президентском статусе, что раньше могло вызвать скандал или расследование", – пишет NYT. Только на прошлой неделе правительство Катара подарило Трампу самолет Boeing 747 стоимостью 200 миллионов долларов, самый дорогой личный подарок, зафиксированный за всю историю президентства в США.

Самолет предназначен не только для официального использования, но и для так называемой "президентской библиотеки", которую Трамп планирует после завершения каденции. Отдельно, жена Трампа, Мелания получила предложение съемок биографического фильма от Джеффа Безоса с гонораром в $28 миллионов.

The New York Times также сообщает, что семейный капитал Трампов в марте 2025 года составил $5.1 млрд, что на $1.2 млрд больше, чем в 2024-м. Часть доходов продолжает поступать от бизнеса сыновей Трампа, в том числе в сфере недвижимости, брендов, гольф-клубов и международной франчайзинговой деятельности.

В Белом доме защищают президента, подчеркивая, что он был миллиардером еще до политики, и "нет необходимости обогащаться за счет должности". Но журналисты и эксперты обращают внимание, что при предыдущих президентах даже намеки на конфликт интересов становились причиной расследований. Зато для Трампа такая практика стала системной и публичной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, основатель и генеральный директор американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в 2025 году снова стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. За год его состояние выросло в 1,8 раза и на 7 марта составило 342 миллиардов долларов.

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