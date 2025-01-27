Дженнифер Лопес в платье-паутинке расплакалась после премьеры своего нового фильма. Фото

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не смогла сдержать слез после премьеры фильма "Поцелуй женщины-паука", где она сыграла одну из главных ролей, на кинофестивале "Санденс". 55-летняя звезда предстала перед публикой во впечатляющем платье-паутинке и призналась, что участие в этой драме помогло ей осуществить мечту всей жизни.

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Дело в том, что с самого детства артистка смотрела мюзиклы по телевидению и надеялась, что во взрослом возрасте сможет присоединиться к созданию одного из них, пишет Variety. Осуществить свою мечту знаменитости удалось благодаря режиссеру Биллу Кондону.

"Я ждала этого момента всю свою жизнь. Основной причиной, по которой я вообще захотела заниматься этим делом, стало то, что моя мама сажала меня перед телевизором, когда раз в год, в День благодарения, показывали мюзикл "Вестсайдская история". Я была просто очарована. Тогда я думала: "Это именно то, чем я хочу заниматься". Это всегда было моей целью. Я впервые смогла это сделать, а этот мужчина (Билл Кондон. – Ред.) осуществил мою мечту", – эмоционально высказалась актриса.

На первопоказе фильма Дженнифер Лопес появилась в оригинальном образе. Звезда выбрала приталенное полупрозрачное платье с мерцающей паутинкой, что подчеркнуло ее фигуру, от дизайнера Валдрина Сахити. Исполнительница дополнила аутфит черными каблуками и элегантной сумочкой. Она собрала волосы в трендовый объемный пучок, а в макияже предпочла нюдовые оттенки.

"Поцелуй женщины-паука" – экранизация одноименного романа аргентинского писателя Мануэля Пуига. Лента раскрывает историю двух сокамерников: политзаключенного Валентина Арреги и квир-персоны Луиса Молину, приговоренного к лишению свободы из-за публичной непристойности. Чтобы провести время, второй рассказывает товарищу сюжет голливудского мюзикла с участием своей любимой звезды – Ингрид Луны, которую сыграла Джей Ло.

Стоит отметить, что фильм, в котором один из главных персонажей является гендерфлюидом, то есть не имеет постоянной гендерной идентичности, вышел на экраны через несколько дней после того, как Дональд Трамп заявил: "Отныне официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский". Поэтому в своей речи во время премьеры фильма Билл Кондон отметил, что одной из главных целей этого проекта является преодоление всех различий между людьми, ведь "единственный правильный путь – это любовь и доброта".

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