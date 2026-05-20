Двойной концерт 'Бумбокс' в Киеве: как это было. Фото

Как вы уже знаете, майские соло-концерты – это, в первую очередь, обещание группы фанам, которые приобрели 4500 билетов в апреле 2022 года и ждали концерт Бумбокс. Спасибо, что дождались – вы были нашим источником вдохновения.

Концерты-презентации макси-сингла "Живой" – это действительно первые соло-концерты группы за 4,5 года. Исключение – выступления на Atlas Festival 2024-25. Кстати, только вчера организаторы анонсировали возвращение Бумбокс 19 июля на Atlas Festival 2026.

Над организацией концертов 16 и 17 мая работали агентство PMK и "Музыка для Масс". Сцену построили Profi Group – на это ушло две недели, они же обеспечивали звук. Светом занимались "Феерия", за экраны отвечали Screen Pro.

Идея выстроить и подвесить букву "Б" высотой семь метров принадлежит продюсеру Бумбокс, Алексею Согомонову. С этой задачей блестяще справился Art of Dept. Балконы в два этажа для фанов на сцене, подиум в три уровня, падающий занавес и экран необычной формы площадью 300 кв. м – это тоже идеи Алексея.

Над проведением концертов работало около 1000 человек: музыканты, промоутеры, подрядчики, охранники, волонтеры, работники фуд-кортов, продавцы мерча, стюарты, рабочие кейтеринга, врачи и работники ГСЧС.

Программы концертов были разными. В первый день – только Хлывнюк и К°. На второй концерт группа пригласила Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy и Frolovу — это были замечательные выступления. Чемеров в первые секунды выступления разбил бумбокс, Галич носился с гитарой как бешеный, Мария и Евгения – чувственные и прекрасные.

Благодаря таланту Дмитрия Годиненко, нового лица в ББ-семье, вы не только имели возможность увидеть интересный свет на концерте Бумбокс, но и послушать несколько часов актуального драм-н-бейса, который Дмитрий играет в днб-комьюнити "Хованка".

Посетители киевских концертов не могли не заметить на сцене импозантного парня с усами, который активно играл на гитаре. Это Стас Гуренко – побратим Андрея Хлывнюка, режиссер (именно он снял клип "Залишайся"), фотограф и гитарист. И наконец Стас появляется на сцене не только во время исполнения "Фиртки".

Сейчас продолжается постконцертная история, но уже через несколько дней в соцсетях будет объявлено, какую именно сумму группа и PMK передают Фонду Андрея Хлывнюка для закупки необходимого снаряжения для Сил обороны.