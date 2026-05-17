Двойники, пробежки на каблуках и трюки: в сети показали, что происходило за кадром Евровидения 2026. Видео

В сети появилось видео с закрадровой работой команд на гранд-финале Евровидения 2026. И хотя в ролик попало лишь несколько выступлений, однако из них можно понять, что работа была выполнена фантастическая, чтобы в кадре номера были безупречными.

Видео дня

В видео, которое опубликовал в Instagram общественный вещатель Австрии, показали перформансы Финляндии (Linda Lampenius & Pete Parkkonen), Греции (Akylas), Австралии (Delta Goodrem), Молдовы (Satoshi), Бельгии (ESSYLA) и Хорватии (LELEK).

В выступлении Финляндии команда за кадром помогла добежать скрипачке до постамента так, чтобы она не запнулась о длинный подол платья. Для этого мужчина в черном сидел сперва под декорацией с окном так, чтобы не попасть в кадр.

В следующих видео эти же моменты и как они выглядели в кадре.

Для Греции нашли двойника, а сам Akylas в этот момент быстро взбирался на верхушку декорации, имитирующей его телепортирование. Лицо двойника, соответственно, не было видно, ведь он был повернут к камере спиной.

Австралийке команда помогла подняться на рояль и закрепиться на подиуме, который затем поднял артистку вверх. На телеверсии ее выступления все же можно было заметить работы работников шоу.

В номере Молдовы съемочная команда "подбросила" вокалистку на возвышение, чтобы она "надела" огромное пышное платье, которое имитировало огромную куклу.

Бельгии работники раздували феном искусственный снег, который имитировал "зиму" в кадре.

А Хорватии команда помогла одной из участниц залезть в специальную конструкцию, которая позволила девушке парить в воздухе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина обделила баллами победительницу Евровидения 2026. В сумме от украинцев Болгария получила лишь 4 балла – и все они поступили исключительно от зрителей. Национальное жюри не дало DARA ни одного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!