Дружба переросла в любовь: 37-летняя Екатерина Павленко впервые заговорила о своем избраннике, которого не показывает публике

Украинская певица Екатерина Павленко (фронтвумен группы Go_A и сольная исполнительница Monokate), впервые откровенно рассказала о своих отношениях, которые длительное время оставляет вне публичного пространства. Артистка подтвердила, что находится в отношениях, и объяснила, как именно они начались.

По словам 37-летней певицы в интервью Алине Доротюк, ее нынешний роман вырос из многолетней дружбы. Павленко подчеркнула, что этот переход произошел естественно и без предварительных планов.

"Мы очень долго дружили, поэтому я не знаю, откуда считать. Это та ситуация, когда дружба в какой-то момент переросла в нечто большее. Вполне естественно и даже не то, чтобы мы это планировали", – рассказала она.

Артистка также поделилась изменением собственного отношения к отношениям. Если раньше она стремилась к полному эмоциональному слиянию с партнером, то сейчас больше ценит личное пространство и автономность каждого человека.

"Если раньше я требовала полного слияния, то сейчас понимаю, что каждый человек – это отдельная вселенная. И если вам хорошо вместе, то не нужно усложнять все", – объяснила певица.

В то же время исполнительница подчеркивает, что не стремится подстраивать личную жизнь под социальные ожидания. Она призналась, что пока не имеет четких планов относительно брака или детей и не считает это обязательным этапом.

"Я не строю конкретных планов. На данный момент детей не хочу. Замуж? Также никогда не было большого желания выходить просто ради того, чтобы выйти замуж. У меня больше акцент на том, чтобы найти человека, с которым мне будет хорошо, даже если это будет просто друг", – сказала она.

Певица убеждена, что глубокие связи могут существовать вне устоявшихся представлений, и привела пример из собственного опыта многолетней дружбы (около 20 лет) с людьми, с которыми сохраняет контакт независимо от времени.

Еще раньше артистка рассказывала, что после стремительного успеха Go_A на Евровидении 2021 переосмыслила подход к личной жизни. Она признавалась, что иногда сознательно отказывалась от отношений, если понимала, что они могут навредить другому человеку или ограничить его развитие.

Сейчас же, певица объясняет нежелание раскрывать любимого человека и детали отношений стремлением сохранить приватность и сосредоточиться на творчестве, через которое ей значительно комфортнее передавать собственные переживания.

