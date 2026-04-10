Российский исполнитель R. Riccardo поплатился за выпуск песни "Потанцуй со мной", которую от первой до последней ноты украл из суперхита "Енкарапіста" украинского певца Drevo (настоящее имя – Максим Деревянчук). Команда знаменитости добилась блокировки трека артиста из РФ на всех международных площадках.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Drevo. Как подчеркнули в лейбле певца Sound United, о краже композиции они узнали из социальных сетей и сначала не придали этому слишком серьезного значения, но ситуация кардинально изменилась, когда россияне нагло выпустили музыкальную работу под видом авторского контента.

"Сначала нам и слушателям Drevo начали попадаться ТикТок-видео от этого россиянина. Нам это не нравилось, но Tik Tok – это пространство, где пользователи самовыражаются, как могут и хотят, используя популярный и трендовый контент. И это еще раз подтверждало, что украинская музыка не имеет границ, однако имеет качество", – прокомментировали в Sound United.

Когда лейбл россиянина распространил украденный трек на международных площадках как свой собственный, это стало откровенным нарушением авторского права, поэтому команда Drevo мгновенно начала действовать. Украинцы наказали R. Riccardo за коварный поступок и теперь его песня не доступна для прослушивания.

"Смежные права охватывают право на использование фонограммы, то есть записи исполнения музыкального произведения. Их нарушение на цифровых платформах в современном мире довольно просто отстоять – уже давно существуют и используются цифровые технологии опознавания и блокировки несанкционированного использования фонограммы. Но в этом случае, плагиатор украл мелодию – последовательность нот, а фонограмму он сделал собственную со своим текстом, своим вокалом и аранжировкой. И это уже не отслеживается цифровыми работами, а требует полноценного рассмотрения дела", – объяснил сложность ситуации продюсер Drevo Михаил Шиян.

По словам представителя исполнителя, подобные инциденты даже в технологической цифровой среде имеют большие шансы попасть в суды. В частности, когда речь идет о краже не в стране автора или правообладателя, должно быть применено иностранное законодательство: "Нужно пройти весь путь – от фиксации нарушения и подачи жалоб, до коммуникации с платформами или даже жестких юридических действий".

Михаил Шиян также подчеркнул, что в подобных случаях лейблы играют важную роль в защите прав артистов. Компании работают сразу во многих направлениях, в частности, помогают с администрированием смежных прав и взаимодействуют с ОКУ, которые в свою очередь занимаются сбором авторских роялти как онлайн, так и оффлайн.

Напомним, что R. Riccardo выпустил на международных площадки украденный трек в марте этого года. Менеджеры Drevo сразу подали жалобу дистрибьюторам, однако отмечали, что с достижением справедливости могут возникнуть трудности: "Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру".

Однако, несмотря на все препятствия, команда артиста имела уверенную позицию, что накажет россиянина. Михаил Шиян подчеркивал: "Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму".

