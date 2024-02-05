Дождались: 7 звездных и королевских пар, которые поженятся в 2024 году

В начале 2024-го года американский актер Джош Реднор, более известный как архитектор Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму", сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Джорданой Джейкобс. Вскоре после торжества он порадовал подписчиков в Instagram чувственными фото. Кажется, пара побывала в сказке! Невеста была одета в пышное белое платье, а жених – в изысканный шоколадный костюм. Вокруг них сверкали гирлянды и падал лапатый снег... "Я не могу поверить, что мне удалось называть эту замечательную женщину своей женой", – поделился эмоциями Джош.

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Кто еще из знаменитых пар планирует в 2024-м году обменяться сердечными клятвами и сказать "да" своим любимым? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Николь Шерзингер и Том Эванс

В июне 2023-го года экс-солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и шотландский бывший игрок международного союза регби и модель Том Эванс в Instagram поделились новостью о помолвке. Мужчина сделал предложение во время отдыха в Португалии, на что его возлюбленная, не сдержав слез, сразу ответила "да".

2. Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови

Это – еще одна пара влюбленных, которая узаконит отношения в 2024-м. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и актер Джейк Бон Джови (сын легендарного музыканта Джона Бон Джови) обручились в апреле 2023-го года. Тогда же девушка опубликовала в Instagram фото с особенного события, и добавила: "Я люблю тебя уже три лета, милый. Хочу их все!". "Навсегда", – лаконично подписал Джейк фотографии с невестой.

3. Ребел Уилсон и Рамона Агрума

Австралийская актриса и сценарист Ребел Уилсон и ее избранница fashion-дизайнер Рамона Агрума в ноябре 2022-го года сообщили о появлении на свет дочери, которую родила суррогатная мать. Вскоре после этого кинозвезда сделала предложение любимой в Диснейленде. Для помолвки она приобрела в ювелирном доме Tiffany роскошное кольцо из белого золота и огромным бриллиантом. Что ж, теперь ждем свадьбы!

4. Томас Броди-Сангстер и Талула Райли

Актер Томас Броди-Сангстер в 2023-м обручился со своей любимой-актрисой Талулой Райли. Если для него это будет первое бракосочетание, то для невесты – третье! Талула дважды была замужем за самым богатым человеком в мире, инженером и предпринимателем Иланом Маском. Надеемся, на этот раз ее брак продлится много лет! Известно, что пара познакомилась во время совместной работы над мини-сериалом "Пистол". В нем они сыграли страстную пару – музыканта Малькольма Макларена и главную бунтарку в мире моды Вивьен Вествуд. А вот романтические отношения актеров начались только после завершения съемок.

5. Хью Гросвенор и Оливия Хэнсон

Самый завидный холостяк Британии и крестный отец принца Джорджа – герцог Вестминстерский Хью Гросвенор – в 2023-м объявил о помолвке со своей девушкой Оливией Хэнсон. Он сделал предложение любимой после двух лет отношений, в семейной резиденции Итон-Холл. Вероятно, церемония будет помпезной. Ведь считается, что Хью принадлежит больше земли, чем королю. Его состояние оценивается в 9,3 миллиарда фунтов стерлингов.

6. Марта Луиза и Дурек Верретт

Принцесса Норвегии Марта Луиза в 2022-м году сказала "да" афро-американскому писателю и самопровозглашенному шаману Дуреку Верретту. У этой пары много общего! Мужчина убежден, что восстал из мертвых. Кроме того, утверждает, что онкологические заболевания – выбор самих людей. А вот принцесса занимается альтернативной медициной и говорит, что общается с ангелами... Пара планирует сыграть свадьбу летом 2024-го года.

7. Зои Кравиц и Ченнинг Татум

В ноябре 2023-го года актер и кинопродюсер Ченнинг Татум и его избранница актриса и модель Зои Кравиц подтвердили свою помолвку. Мужчина подарил будущей невесте бриллиантовое кольцо стоимостью 500 тысяч долларов. Теперь пара планирует вступить в брак в 2024-м.

Зои – дочь американского певца и актера Ленни Кравица. И тот не против этих отношений. Лишь просит пока что не делать серьезных шагов, дабы не наступить на те же грабли. Об этом пишет Geo TV. Напомним, что раньше девушка была в браке с актером Карлом Глусманом, который длился всего-навсего 2 года.

Ранее OBOZ.UA писал про 7 самых роскошных платьев звездных невест, которые сыграли свадьбу в 2023-м году: от Dior до Vivienne Westwood, от Oscar de la Renta до Etro.

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