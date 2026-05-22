'Дочь считает меня сексуальным маньяком'. Андрей Миколайчук ошеломил, почему имеет испорченную репутацию в семье

Автор хита "Піду втоплюся у річці глибокій" Андрей Миколайчук сделал неожиданное признание об отношениях с дочерью и собственной репутации в семье. Певец заявил, что его дочь Тая якобы считает его "сексуальным маньяком" из-за давнего скандала с откровенным фото, которая появилась в прессе еще в 1990-х годах.

Об этом артист рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Во время разговора артист внезапно вспомнил дочь Таю и высказался об их сложных отношениях.

"Моя дочь Тая, которая считает меня сексуальным маньяком, аморальным человеком..." – сказал певец.

Миколайчук переложил ответственность за такую репутацию на фотографа Феликса Розенштейна, который более 40 лет сотрудничает с Гордоном. Артист вспомнил, что тот якобы сфотографировал его обнаженным для публикации в журнале "Бульвар" в середине 1990-х.

"Тая, найди Феликса Розенштейна и спроси его: зачем он меня голым сфотографировал в "Бульваре" в 95-м или 96-м году? Я при чем здесь?" – эмоционально заявил артист.

В частности, сам Миколайчук работал с детьми в молодости. По его словам, много лет назад отец забрал его из ресторанного бизнеса и устроил работать в детский сад в Умани.

"Отец вытащил меня из ресторана. Насколько я его понимаю, ему было за меня стыдно. Я брал взятки", – заявил певец.

Миколайчук объяснил, что в садике работал обычным работником и занимался проведением утренников и музыкальных занятий с детьми. По его словам, эта работа нравилась.

