"Для меня это большая честь". Голливудская звезда Кэтрин Винник побывала на свадьбе украинского воина и поделилась эмоциями

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала гостьей на свадьбе военнослужащего Дмитрия, который защищает нашу Родину от российских оккупантов. Как рассказала знаменитость, она совершенно случайно встретила бойца, после чего получила возможность разделить с ним и его невестой этот важный день.

Видео дня

На личной странице в Instagram звезда сериала "Викинги" уже поделилась видео с торжества. На ролике видно, что молодожены устроили свадьбу в национальном стиле – все присутствующие были одеты в вышиванки, а на фоне играла украинская музыка.

Как отметила Кэтрин Винник в описании к ролику, Дмитрий проходит службу на одном из "самых горячих направлений" фронта. Среди гостей на свадьбе защитника были его побратимы, которые недавно вернулись из российского плена.

"Для меня это большая честь – быть свидетелем такого важного дня и отпраздновать их любовь", – поделилась эмоциями актриса.

Напомним, что Кэтрин Винник приехала в Украину накануне 35-й годовщины Независимости для участия в саммите UNITED24 MODE. Она не упустила возможности поздравить украинцев с важным государственным праздником, записав видеообращение на фоне монумента "Родина-мать" в Киеве.

"Привет, это Кэтрин Винник. Я нахожусь здесь, в Киеве, перед памятником "Родина-мать", который олицетворяет не только независимость, но и стойкость. Четыре года назад я приехала сюда, в Киев, в начале большой войны, и я очень благодарна и впечатлена стойкостью украинского народа", – сказала знаменитость, –"Будьте уверены: мы рядом с вами, и, без сомнения, мы победим в этой войне. Спасибо всем и Слава Украине".

В целом после начала полномасштабной войны актриса не раз посещала территорию нашей Родины. Она приезжала в столицу, а также в Ирпень, где собственными глазами увидела последствия террористической деятельности путинского режима.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что актриса Марина Мазепа, которая сделала карьеру в Голливуде и снималась в фильмах "Обитель зла: Раккун-Сити", "Нечестивый" и "Злое", поразила свадьбой в украинском стиле.

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