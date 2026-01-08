День рождения Элвиса Пресли: кого из известных украинских певцов называли двойником 'Короля рок-н-ролла'

Сегодня, 8 января, исполнился ровно 91 год со дня рождения одного из самых успешных музыкантов XX века Элвиса Пресли. Творчество исполнителя настолько запало в душу слушателям, что его стали называть "Королем рок-н-ролла", а легендарные хиты Can't Help Falling in Love, Love Me Tender,Jailhouse Rock и другие до сих пор не теряют популярности.

Огромный успех Элвиса Пресли стал для многих артистов настоящим эталоном в карьере, а носить "титул" двойника знаменитости является большой честью. Есть и среди звезд отечественной сцены один певец, которого назвали украинским "Королем рок-н-ролла". Обладателем такого "звания" стал исполнитель Ярослав Карпук, более известный аудитории под псевдонимом YAKTAK.

Творческий путь Элвиса Пресли

Первые шаги в индустрии музыки легендарный певец начал делать в 1950-х годах, записав несколько треков на студии Sun Records. Элвис Пресли сочетал в своих работах элементы блюза и кантри, что очень быстро привлекло внимание большого количества аудитории.

Переломным в жизни артиста стал 1956 год, ведь именно тогда он получил мировую узнаваемость. Сингл Элвиса Пресли Heartbreak Hotel возглавил музыкальные чарты, более того, разошелся тиражом в более чем миллион экземпляров. Впоследствии знаменитость выпустил треки Blue Suede Shoes и I Want You, I Need You, I Love You, а также начал выступать на телевидении, что принесло ему бешеную любовь слушателей.

Попробовал Элвис Пресли свои силы и в индустрии кино. Артист сыграл в лентах "Люби меня нежно", "Тюремный рок", "Голубые Гавайи", "Король Креол", однако позже все же вернулся на сцену.

Почему YAKTAK называли двойником Пресли

Ярослав Карпук смог заявить о себе в отечественном шоу-бизнесе, приняв участие в пятом сезоне проекта "Голос. Дети". Под руководством звездного тренера Dzidzio исполнитель смог дойти до суперфинала, где спел трек Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love. Его манера исполнения и энергичность настолько покорила судей и зрителей, что они назвали его двойником "Короля рок-н-ролла". Тогда Карпук занял второе место в решающем этапе шоу.

После успеха на "Голос. Дети" исполнитель начал активно развиваться в любимой сфере. Он взял себе творческий псевдоним YAKTAK и сегодня имеет большую фанатскую базу.

