'Делают пиар на горе семьи'. Народный артист пристыдил киевских звезд, которые не приехали на похороны Степана Гиги, но 'скорбели' в сети

Народный артист Украины Ярослав Борута публично раскритиковал часть украинских звезд, которые не приехали на похороны легендарного певца Степана Гиги во Львов, но после его смерти активно публиковали сообщения с соболезнованиями в соцсетях. Он обвинил коллег в фальши и попытках сделать пиар на горе семьи покойного.

Резкое заявление появилось после похорон Степана Гиги, которые состоялись 15 декабря. По словам Боруты, само отсутствие отдельных артистов на прощании могло иметь объективные причины, однако возмущение вызвало поведение тех, кто не приехал, но начал массово публиковать архивные фото с певцом и пафосные сообщения.

В своем комментарии Ярослав Борута отметил, что долго не планировал публичных заявлений, но не смог молчать, наблюдая за тем, что происходит в сети.

"Кто-то смог из творческих собратьев приехать попрощаться, а кто-то нет, потому что были на то определенные причины. Все прошло бы незаметно если бы как раз те, кто не приехал во Львов не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного, кто бы был коренным киевлянином", – возмутился артист.

Борута резко высказался о звездах, которые, по его словам, при жизни игнорировали Гигу и не приглашали его на свои мероприятия, а после смерти начали публично "скорбеть". Он подчеркнул, что популярность Степана Гиги не зависела от киевских тусовок и значительно превосходила многих его критиков: "Но он, не проживая в Киеве, всех вас вместе взятых своей мегапопулярностью положил на лопатки и вы никак не смогли с этим смириться. Эта черная зависть закрыла всем вам глаза".

Отдельно народный артист привел пример Михаила Грицкана, который, по его словам, отменил собственный концерт, чтобы провести Маэстро в последний путь. На этом фоне Борута задал риторический вопрос, действительно ли другие артисты были настолько заняты, что не смогли приехать во Львов, и не нужны ли им были гонорары, чтобы появиться на похоронах.

Напомним, Ярослав Борута – народный артист Украины, эстрадный певец и композитор, лауреат многочисленных художественных премий и кавалер высоких государственных и международных наград.

Смерть Степана Гиги

12 декабря стало известно о смерти народного артиста Украины Степана Гиги. Певец скончался в возрасте 66 лет. Перед этим, 19 ноября, сообщалось, что он попал в больницу и перенес срочное оперативное вмешательство. Его состояние тогда оценивали как тяжелое, но стабильное, без разглашения диагноза.

14-15 декабря во Львове состоялась церемония прощания с народным артистом. Похоронили его на Лычаковском кладбище, где он и завещал.

Ранее OBOZ.UA писал, что городской голова Львова рассекретил, куда переехал Степан Гига за несколько лет до смерти. Преимущественно его проживание территориально ограничивалось западом Украины.

