"Что такое ракамакафо?" Родители вернули популярность тренду своей молодости, а в сети показали, как сейчас выглядит мальчик из клипа

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
1,0 т.
В TikTok набирает бешеную популярность ностальгический флешмоб под названием "Ракамакафо". Его суть проста, но вызывает улыбку у всех, кто вырос в 2000-х.

Дети подходят к своим родителям и спрашивают: "А что такое ракамакафо?" – после чего те перевоплощаются в себя из юности. Они надевают спортивные костюмы, преимущественно с тремя полосками, кепки, широкие джинсы, и начинают танцевать фристайл под легендарный хит Bomfunk MC's – Freestyler. В соцсетях этот тренд стал настоящим символом встречи поколений – ведь для многих взрослых эта песня была звуковой визитной карточкой их молодости.

Однако большинство даже не догадываются, что слова, которые казались "ракамакафо", на самом деле звучат как "rock the microphone" – то есть "зажигай микрофон". Из-за быстрого темпа и особенностей английского ритма артикль the почти не произносится, и для слушателей с постсоветского пространства песня десятилетиями звучала как набор странных звуков.

Что известно о группе "одного хита"

Трек Freestyler вышел 14 февраля 2000 года и моментально стал международным хитом. Его создала финская группа Bomfunk MC's, а клип, снятый в Хельсинки, стал культовым. Сейчас на YouTube видео набрало более 415 миллионов просмотров, а в комментариях до сих пор пишут, что композиция не стареет и до сих пор звучит "как вчера". Для украинцев, как и для всей постсоветской аудитории, этот хит стал символом той эпохи – вместе с кассетами, плеерами, широкими штанами и первым MTV, который, кстати, до конца года планируют закрыть в Европе.

По сюжету клипа, главный герой – подросток с дредами и наушниками – получает магическую силу управлять временем и людьми через свой MP3-плеер. Нажимая кнопки, он заставляет прохожих танцевать, замирать и даже поворачивать время вспять. Съемки проходили в Хельсинском метро, на станции Hakaniemi, и до сих пор считаются одним из самых ярких примеров визуального стиля начала 2000-х.

Юного героя сыграл Марло Снеллман – финский подросток, который попал в клип благодаря своей матери, бывшей модели и директору агентства Paparazzi Лайли Снеллман. На момент съемок Марло было всего 15 лет.

После бешеной популярности Freestyler жизнь Снеллмана пошла по другому пути. Он пытался развивать музыкальную карьеру, создал собственную группу и даже снял клип на песню Dust, но такого успеха, как в 2000 году, повторить не удалось. Впоследствии он переехал в Париж, где сейчас работает шеф-поваром в ресторане.

На его странице в Instagram – около десяти тысяч подписчиков, а вместо музыки там в основном фото блюд, которые он готовит. О своем участии в легендарном клипе Марло даже не вспоминает в соцсетях.

