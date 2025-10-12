Конец эпохи: телеканал MTV прекращает работу в странах Европы после 30 лет вещания

Американский телеканал MTV, который принадлежит кинопроизводителю Paramount, прекращает работу в странах Европы после 30 лет вещания. Уже после 31 декабря 2025 года прекратят вещание сразу пять музыкальных каналов – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

В эфире останется только флагманский канал MTV HD, однако он сосредоточится на реалити-шоу, в частности Naked Dating UK и Geordie Shore, отмечает ВВС. Также все указанные каналы, как и сейчас, будут работать в сети.

В Paramount отказались от каких-либо комментариев, добавляет британский вещатель.

Почему закрывают MTV

В ВВС предполагают, ссылаясь на свои источники, что решение связано с изменением привычек зрителей. Дело в том, что сейчас подавляющее большинство зрителей смотрят музыкальные клипы в сети, в частности, на платформе YouTube и в соцсетях.

Также британский вещатель отмечает, что Paramount "имеет стремление сократить расходы на целых 500 миллионов долларов в своем глобальном портфеле". Именно поэтому студия в августе закрыла свою дочь Paramount Television.

Что говорят телевизионщики

По мнению специалистов, это было неизбежно. Например, так считает бывшая ведущая MTV Симона Энджел.

"Мы должны поддерживать музыкантов. И нам всем нужно снова танцевать и слушать музыку. Сейчас мы делаем это онлайн в своих маленьких пузырьках. Но MTV было местом, где все это объединялось. Поэтому это действительно разбивает мне сердце", – сказала она.

Что известно о MTV

Музыкальный канал основали в 1981 году. Он сразу обратил на себя внимание зрителей благодаря видеоклипам, которые представляли яркие и харизматичные ведущие. Считается, что именно благодаря MTV родилась и существует сейчас так называемая "клиповая эстетика", хотя первые клипы появились гораздо раньше телеканала.

Самым первым клипом, который показал канал, был Video Killed the Radio Star группы The Buggles (смотри ниже).

Среди других знаковых трансляций – премьера клипа Майкла Джексона Thriller с танцующими зомби, "живые" концерты Live Aid в 1985 году и основания премии MTV Video Music Awards.

