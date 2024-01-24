Четырехкратный номинант на 'Оскар' рассказал об огромной опухоли в мозгу, парализовавшей ему половину лица

Всемирно известный американский актер Марк Руффало вспомнил, как в 2001 году после "тревожного сна" обратился к врачу и узнал, что в его голове опухоль размером с мяч для гольфа. Лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", а также номинант на премии "Оскар", BAFTA, "Грэмми" и "Тони", который в этом году также претендует на оскаровскую статуэтку за фильм "Бедные создания", рассказал, что после операции полностью оглох на одно ухо, а левая сторона его лица была парализована – он даже не мог закрыть глаза.

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О своем непростом пути исполнитель роли Халка в киновселенной Marvel рассказал в новом выпуске подкаста SmartLess, передает DailyMail. Руффало вспомнил, что сделать компьютерную томографию его заставил сильный ночной кошмар, с которым он "решил немедленно разобраться". Актер признался, что тогда направлялся к врачу с "ощущением обреченности".

"Медсестра позвала врача, я слышал, как они разговаривали в другой комнате. Она заходит, похожая на зомби, и говорит: "У вас за левым ухом образование размером с мяч для гольфа, и мы не знаем, что это. Мы не сможем сказать, пока не сделаем биопсию", – рассказал звезда культовых кинокартин.

До того, как знаменитости поставили диагноз, единственным симптомом, от которого он страдал, была ушная инфекция. Хотя опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной, 33-летнему (на тот момент) Руффало понадобилась операция по удалению новообразования.

Как раз в то время жена актера Санрайз Койни с дня на день должна была родить их первого ребенка, сына Кина, которому сейчас 22 года. Чтобы не расстраивать женщину, Руффало дождался рождения малыша, и только потом сообщил любимой нелестную новость.

"Когда я сказал об этом Санне, она сначала подумала, что я шучу. А потом она просто расплакалась и сказала: "Я всегда знала, что ты умрешь молодым", – поделился актер.

На следующий день после того, как Руффало сообщил жене новости о состоянии своего здоровья, он встретился с неврологом, чтобы составить план лечения и удалить огромную опухоль хирургическим путем. Врач сразу предупредил о рисках операции. В частности, он отметил, что есть 20-процентный шанс "убить" нерв на левой стороне лица пациента и 70-процентный – потерять слух на левое ухо. К сожалению, риски оправдались.

"Я полностью оглох на одно ухо, и когда я проснулся, левая сторона моего лица была полностью парализована. Я не мог даже закрыть глаза. Я разговаривал только краем рта. Через год паралич прошел, но потеря слуха осталась", – рассказал актер.

Как известно, сейчас Руффало воспитывает со своей женой троих детей. Кроме 22-летнего Кина, еще 18-летнюю Беллу Ноче и 16-летнюю Одетту. Он является одним из немногих актеров в мире, кто за свою карьеру был номинирован на все четыре главных премии США (EGOT). В этом году он претендует получить "Оскар" за роль в ленте "Бедные создания".

Как писал OBOZ.UA, всемирно известная голливудская актриса Шэрон Стоун сообщила, что врачи обнаружили у нее большую фиброзную опухоль. Сначала медики поставили 64-летней звезде "Основного инстинкта" неправильный диагноз и назначили не то лечение, в результате которого артистка начала ощущать еще большую боль.

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